ガーデンバスケットアフタヌーン サマーリゾート

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　東京・上野の「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」では、あす7月1日より夏季限定メニューの提供を開始する。サンリオのキャラクターをイメージしたムースとクロワッサンが選べる『ガーデンバスケットアフタヌーン』や『ハニトー』、韓国発祥の『トゥンワッフル』など全6品が登場。さらに夏季限定でサンリオキャラクターズが日焼け・サングラス姿に変身する。

【写真】毎年人気の『ぐでたま かき氷パフェ』今年も登場

　夏季限定メニュー6品は以下の通り。

■ガーデンバスケットアフタヌーン サマーリゾート（税込3850円／1台）
・バスケット（1〜3人分まで1台で提供）
・セイボリー（1人ごとに1プレートで提供）
日焼けしたサンリオキャラクターズとリゾート気分が楽しめるバスケット＋セイボリーのセット。1人ごとに好きなキャラクター（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン、リトルツインスターズ）を1つ選べる。

■季節のトゥンワッフル ハニーレモンチーズ（税込1650円）
レモンとはちみつ、チーズを合わせた爽やかなワッフルにレモンシャーベットを添えた一品。

■お友だちといっしょ♪ヨーグルトピーチハニトー（税込2200円）
食パンまるごと一斤に果肉入りピーチジャムとピーチヨーグルトソースを合わせた、3〜4人分のボリューム満点メニュー。

■ぐでたま かき氷パフェ 海／山（税込1100円）
サングラス姿のぐでたまが乗ったかき氷。海をイメージしたライチ味と、山をイメージした抹茶味の2種類。

■季節のドリンク フローズンピーチヨーグルト（税込1100円）
桃とヨーグルトを組み合わせたひんやりドリンク。好きなキャラクターのモナカをトッピングできる。

■季節のドリンク スパイシーコーラフロート（税込990円）
クラフト風コーラにシトラスを加えたフロート。好きなキャラクターのモナカをトッピングできる。

　上記メニューは9月上旬頃までの提供予定。また、同店は事前予約優先での案内となっている。