【あすから】「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」夏季限定メニューの6品が登場 定番人気の“ぐでたまかき氷”も
東京・上野の「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」では、あす7月1日より夏季限定メニューの提供を開始する。サンリオのキャラクターをイメージしたムースとクロワッサンが選べる『ガーデンバスケットアフタヌーン』や『ハニトー』、韓国発祥の『トゥンワッフル』など全6品が登場。さらに夏季限定でサンリオキャラクターズが日焼け・サングラス姿に変身する。
【写真】毎年人気の『ぐでたま かき氷パフェ』今年も登場
夏季限定メニュー6品は以下の通り。
■ガーデンバスケットアフタヌーン サマーリゾート（税込3850円／1台）
・バスケット（1〜3人分まで1台で提供）
・セイボリー（1人ごとに1プレートで提供）
日焼けしたサンリオキャラクターズとリゾート気分が楽しめるバスケット＋セイボリーのセット。1人ごとに好きなキャラクター（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン、リトルツインスターズ）を1つ選べる。
■季節のトゥンワッフル ハニーレモンチーズ（税込1650円）
レモンとはちみつ、チーズを合わせた爽やかなワッフルにレモンシャーベットを添えた一品。
■お友だちといっしょ♪ヨーグルトピーチハニトー（税込2200円）
食パンまるごと一斤に果肉入りピーチジャムとピーチヨーグルトソースを合わせた、3〜4人分のボリューム満点メニュー。
■ぐでたま かき氷パフェ 海／山（税込1100円）
サングラス姿のぐでたまが乗ったかき氷。海をイメージしたライチ味と、山をイメージした抹茶味の2種類。
■季節のドリンク フローズンピーチヨーグルト（税込1100円）
桃とヨーグルトを組み合わせたひんやりドリンク。好きなキャラクターのモナカをトッピングできる。
■季節のドリンク スパイシーコーラフロート（税込990円）
クラフト風コーラにシトラスを加えたフロート。好きなキャラクターのモナカをトッピングできる。
上記メニューは9月上旬頃までの提供予定。また、同店は事前予約優先での案内となっている。
【写真】毎年人気の『ぐでたま かき氷パフェ』今年も登場
夏季限定メニュー6品は以下の通り。
・バスケット（1〜3人分まで1台で提供）
・セイボリー（1人ごとに1プレートで提供）
日焼けしたサンリオキャラクターズとリゾート気分が楽しめるバスケット＋セイボリーのセット。1人ごとに好きなキャラクター（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン、リトルツインスターズ）を1つ選べる。
■季節のトゥンワッフル ハニーレモンチーズ（税込1650円）
レモンとはちみつ、チーズを合わせた爽やかなワッフルにレモンシャーベットを添えた一品。
■お友だちといっしょ♪ヨーグルトピーチハニトー（税込2200円）
食パンまるごと一斤に果肉入りピーチジャムとピーチヨーグルトソースを合わせた、3〜4人分のボリューム満点メニュー。
■ぐでたま かき氷パフェ 海／山（税込1100円）
サングラス姿のぐでたまが乗ったかき氷。海をイメージしたライチ味と、山をイメージした抹茶味の2種類。
■季節のドリンク フローズンピーチヨーグルト（税込1100円）
桃とヨーグルトを組み合わせたひんやりドリンク。好きなキャラクターのモナカをトッピングできる。
■季節のドリンク スパイシーコーラフロート（税込990円）
クラフト風コーラにシトラスを加えたフロート。好きなキャラクターのモナカをトッピングできる。
上記メニューは9月上旬頃までの提供予定。また、同店は事前予約優先での案内となっている。