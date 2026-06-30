◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1−2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の壁を破ることはできなかった。

「もっと個人としてできた」と中村。「先制点をとったのもあって無理矢理仕掛けるということをしなかったので、2点目を狙いにいく、攻撃は最大の防御じゃないけど、しても良かったかなと。たらればになっちゃうけど」とブラジルとの一戦を振り返り、「強かったっすね、やっぱ。勝てなくはなかったんですけど、力量差はやっぱりあったんじゃないかな」と称えるしかなかった。

1次リーグ初戦オランダ戦でW杯初得点。第2戦チュニジア戦ではアシストもマークした。「入りが良かっただけに、このブラジル戦、何もできずに終わってしまったっていうのが本当に悲しいし、悔しいし、もっと何かできたって思う」と唇をかんだ。

初めての夢舞台。「こんなにあっけなく終わってしまうのかって。このメンバーで戦うことはたぶん2度とないし、そういった意味で悔しいし悲しい」と心境を明かした。