乃木坂46金川紗耶「1人の人間として」素で挑んだ初写真集 食事量キープの体作り術とは【「好きのグラデーション」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/30】【金川紗耶1st写真集「好きのグラデーション」モデルプレスインタビュー前編】
乃木坂46・4期生の金川紗耶（かながわ・さや／24）が1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS/主婦の友社）を6月30日に発売。インタビュー前編では、念願の写真集に込めたこだわりやメンバーからの反響、体作りの裏側などを語ってもらった。
【写真】24歳乃木坂メンバー、透明感溢れる姿
― まずは写真集の出版が決定した時の心境をお伺いしたいです。
金川：とても嬉しかったです。私自身、目標に掲げていたお仕事でもありましたし、ファンの皆様の中にも、待ってくださっている方が多かったので、今回出版が決定して本当に嬉しく思いました。
― いつ頃から写真集を出したいと思い始めたのでしょうか？
金川：4期生の中では賀喜遥香ちゃんが最初に出したのですが、その辺りから私も撮影してみたいなと思うようになりました。そこから、携帯のカメラロールに「こんな写真を撮ってみたい！」というものを集めたフォルダを作りました。
― そのフォルダの内容は実現できましたか？
金川：私が保存しすぎて、全て叶えることはできなかったのですが（笑）、採用してくださったカットもあります。
― 1st写真集ということですが、不安な気持ちはなかったですか？
金川：マイナスなことは全くなくて、逆に楽しみな気持ちがすごく強かったです。本当に夢だったんだなと改めて実感しています。
― 今作で特にこだわった部分を教えてください。
金川：「素でいよう」と強く思っていました。モデルのお仕事だとポーズを決めると思うのですが、モデルとしてではなく、1人の人間としての私を出せるように、その瞬間を楽しむようにしていました。
― 1番素が現れているカットは？
金川：通常版表紙のカットです。撮影が始まってすぐのカットなので、緊張もありつつ、ふわっとしているというか、少し力の抜けた表情になっていると思います。それと、カヤックを漕いだ後に撮影したカット！すっきりした顔というか、安心している顔をしていると思うんです（笑）。より素の表情が見られる仕上がりになっている気がします。
― 発売に先駆けて先行カットが公開されていますが、メンバーから反響はありましたか？
金川：最近リハーサルが多いのですが、会うたびに「このカット好き！」「今日公開されたよね」など、みんながすごく楽しみにしてくれているのが嬉しいです。
― みなさんチェックしてくださっているんですね！仲良しの冨里奈央さんは今作に対してどんな反応をしてくれると思いますか？
金川：私のことを“やんちゃん”ではなく、“やんさん”と思ってもらえるような写真集になっている気がします！
― お気に入りカットが白いビキニ姿の写真ということですが、どういった理由でこのカットを選びましたか？
金川：まずビジュアルが良くて（笑）。私の中で過去一好きなショットというか、一番盛れている写真がこの水着を着た写真だったのがすごく嬉しかったです。水着の撮影は緊張すると思うのですが、それでも盛れている顔ができているというのは、心を許して撮影できていたのかなと思います。
― 撮影に向けて体作りも行ったのでしょうか？
金川：プライベートで激しい運動をすることはなかったのですが、ライブのリハーサルなどもありつつ、家で少し筋トレをしてみました。あとは、食事の量は減らさずに、食べるものを変えるようにしました。豚バラ肉を豚ロースにしてみたり、野菜を多く摂るようにしたりして、自炊を頑張ってみました。
― どのくらいの期間、準備されたのですか？
金川：自炊は2、3ヶ月続けて、筋トレは1ヶ月で仕上げました！
― 逆に今回の撮影に限らず、普段から行っている美容法はありますか？
金川：スキンケアがすごく好きで、色々なスキンケアを試しています。寝る時は、しっかり保湿力が感じられるしっとり系のアイテムがすごく好きです。あとは、お湯に浸かっている間にパックをしながら美顔器を使ったり、少し気になったら筋膜ローラーで筋肉をほぐしてみたり、色々と挑戦しています。
― 日頃から意識されているんですね。
金川：ルーティーンになりました。
― それは芸能活動を始めてから？
金川：始めてからです。始める前までは洗顔と化粧水しかしていなくて、何も知識がありませんでした…（笑）。
― 今回、写真集出版という1つの目標を叶えたと思いますが、今後挑戦したいことを教えてください。
金川：ちょっと早いかもしれないですが、2nd写真集を出したいです！
― 次回はどんなコンセプトにしたいですか？
金川：今回は純粋さがあったので、次は少し大人っぽい、強めの女性らしさを出していきたいなと思っています！
PHOTO：矢沢隆則
本作は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んでいる。（modelpress編集部）
2001年10月31日生まれ、北海道出身。O型、さそり座、身長は165cm。乃木坂46の4期生。グループ活動のほか、ファッション誌『Ray』（DONUTS/主婦の友社）の専属モデルを務めるなど、個人でも活躍している。
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乃木坂46・4期生の金川紗耶（かながわ・さや／24）が1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS/主婦の友社）を6月30日に発売。インタビュー前編では、念願の写真集に込めたこだわりやメンバーからの反響、体作りの裏側などを語ってもらった。
【写真】24歳乃木坂メンバー、透明感溢れる姿
◆金川紗耶、念願の1st写真集決定の心境
― まずは写真集の出版が決定した時の心境をお伺いしたいです。
― いつ頃から写真集を出したいと思い始めたのでしょうか？
金川：4期生の中では賀喜遥香ちゃんが最初に出したのですが、その辺りから私も撮影してみたいなと思うようになりました。そこから、携帯のカメラロールに「こんな写真を撮ってみたい！」というものを集めたフォルダを作りました。
― そのフォルダの内容は実現できましたか？
金川：私が保存しすぎて、全て叶えることはできなかったのですが（笑）、採用してくださったカットもあります。
◆金川紗耶、こだわりは“素の表情”
― 1st写真集ということですが、不安な気持ちはなかったですか？
金川：マイナスなことは全くなくて、逆に楽しみな気持ちがすごく強かったです。本当に夢だったんだなと改めて実感しています。
― 今作で特にこだわった部分を教えてください。
金川：「素でいよう」と強く思っていました。モデルのお仕事だとポーズを決めると思うのですが、モデルとしてではなく、1人の人間としての私を出せるように、その瞬間を楽しむようにしていました。
― 1番素が現れているカットは？
金川：通常版表紙のカットです。撮影が始まってすぐのカットなので、緊張もありつつ、ふわっとしているというか、少し力の抜けた表情になっていると思います。それと、カヤックを漕いだ後に撮影したカット！すっきりした顔というか、安心している顔をしていると思うんです（笑）。より素の表情が見られる仕上がりになっている気がします。
― 発売に先駆けて先行カットが公開されていますが、メンバーから反響はありましたか？
金川：最近リハーサルが多いのですが、会うたびに「このカット好き！」「今日公開されたよね」など、みんながすごく楽しみにしてくれているのが嬉しいです。
― みなさんチェックしてくださっているんですね！仲良しの冨里奈央さんは今作に対してどんな反応をしてくれると思いますか？
金川：私のことを“やんちゃん”ではなく、“やんさん”と思ってもらえるような写真集になっている気がします！
◆金川紗耶の美の秘訣
― お気に入りカットが白いビキニ姿の写真ということですが、どういった理由でこのカットを選びましたか？
金川：まずビジュアルが良くて（笑）。私の中で過去一好きなショットというか、一番盛れている写真がこの水着を着た写真だったのがすごく嬉しかったです。水着の撮影は緊張すると思うのですが、それでも盛れている顔ができているというのは、心を許して撮影できていたのかなと思います。
― 撮影に向けて体作りも行ったのでしょうか？
金川：プライベートで激しい運動をすることはなかったのですが、ライブのリハーサルなどもありつつ、家で少し筋トレをしてみました。あとは、食事の量は減らさずに、食べるものを変えるようにしました。豚バラ肉を豚ロースにしてみたり、野菜を多く摂るようにしたりして、自炊を頑張ってみました。
― どのくらいの期間、準備されたのですか？
金川：自炊は2、3ヶ月続けて、筋トレは1ヶ月で仕上げました！
― 逆に今回の撮影に限らず、普段から行っている美容法はありますか？
金川：スキンケアがすごく好きで、色々なスキンケアを試しています。寝る時は、しっかり保湿力が感じられるしっとり系のアイテムがすごく好きです。あとは、お湯に浸かっている間にパックをしながら美顔器を使ったり、少し気になったら筋膜ローラーで筋肉をほぐしてみたり、色々と挑戦しています。
― 日頃から意識されているんですね。
金川：ルーティーンになりました。
― それは芸能活動を始めてから？
金川：始めてからです。始める前までは洗顔と化粧水しかしていなくて、何も知識がありませんでした…（笑）。
◆金川紗耶、次なる目標は？
― 今回、写真集出版という1つの目標を叶えたと思いますが、今後挑戦したいことを教えてください。
金川：ちょっと早いかもしれないですが、2nd写真集を出したいです！
― 次回はどんなコンセプトにしたいですか？
金川：今回は純粋さがあったので、次は少し大人っぽい、強めの女性らしさを出していきたいなと思っています！
PHOTO：矢沢隆則
◆金川紗耶1st写真集「好きのグラデーション」
本作は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んでいる。（modelpress編集部）
◆金川紗耶（かながわ・さや）プロフィール
2001年10月31日生まれ、北海道出身。O型、さそり座、身長は165cm。乃木坂46の4期生。グループ活動のほか、ファッション誌『Ray』（DONUTS/主婦の友社）の専属モデルを務めるなど、個人でも活躍している。
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