敵地でのアスレチックス戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】アスレチックス ー ドジャース（日本時間30日・サクラメント）

ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地でのアスレチックス戦に「1番・指名打者」でスタメン出場する。6試合ぶりの18号が飛び出すのか、注目が集まる。チームは前カードのパドレス3連戦を2勝1敗で勝ち越し。貯金を今季最多の24としている。

大谷は前日28日（同29日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数1安打1打点の活躍でチームを2連勝に導いた。初回先頭で迎えた第1打席は空振り三振に倒れたものの、0-0で迎えた3回1死二塁の第2打席でキングの変化球を捉え、左翼へ先制適時打を放った。5回1死一塁で迎えた第3打席は四球を選び、6回2死二塁の第4打席は松井裕樹投手から空振り三振を喫していた。

2位パドレスとは10ゲーム差となり、ナ・リーグ西地区を“独走”。デーブ・ロバーツ監督は就任998勝をマークしており、通算1000勝まで、残すは「2」となっている。

オールスターまでは残り13試合。25日（同26日）には7月にフィラデルフィアで開催されるオールスターファン投票の1次結果が発表され、大谷は両リーグ最多の334万1257票を集めた。自身初となる両リーグ最多得票で6年連続のオールスター出場を決めていた。大谷は自身のインスタグラムで「THANK YOU FANS」と感謝を届けていた。

メジャー通算300号まで残すは3本。ドジャースは左腕のエリク・ラウアー投手が先発マウンドに上がる。（Full-Count編集部）