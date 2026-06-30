サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われ、1-2で敗れた。左膝付近を痛めて出番がなかった久保建英も涙を流した。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、左サイドで田中碧がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

ベンチで無情のホイッスルを聞いた久保の目にも悔し涙が浮かんだ。1次リーグ初戦のオランダ戦で左膝付近を負傷。チュニジア戦、スウェーデン戦は欠場し、ブラジル戦も出番がなかった。

25歳の涙は中継を見ていた視聴者の心を打った。Xには「久保くんの涙でもらい泣き…」「久保の涙がしみる。。。」「タケ、泣いてたな……。いろんな想いの涙だよな…」「久保の涙が辛すぎる」「悔しいだろうな……」「久保の涙はもう直視出来ない、お前が報われる日が来てくれ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）