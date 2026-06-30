２８日に生放送されたテレビ東京系音楽特番「テレ東音楽祭 ２０２６夏」（午後６時半）に出演した元トップアイドルの姿にネットが騒然となった。

「伝説の歌姫メドレー」と題し、国生さゆり、早見優、松本伊代らが歌唱。その中で赤と白の花柄アイドル衣装で登場したのは、「ナンノ」こと南野陽子だ。映画「スケバン刑事」の主題歌「楽園のＤｏｏｒ」（１９８７年）と、化粧品のＣＭソングで大ヒット曲「吐息でネット」（８８年）を披露した。

５９歳の南野だが、つばのひろい帽子をかぶり、振り付きで歌うキュートな姿にネットは「ナンノ可愛すぎる」「ナンノ可愛すぎん？？」「ナンノが時が止まってる」「ナンノ痩せた」「ナンノがあの頃のナンノしてるじゃん！！」「どうしよう、めちゃくちゃ可愛いくてどうしよう！」「ナンノ奇跡のアラ還」とキュンキュン。

「ナンノさんの仕上がりがプロ意識過ぎる」「当時のめちゃくちゃ可愛いナンノの姿と重なったぞ！ 歌番組の本番に合わせて身体を絞ってこられたのかなぁ。ときめいたよ」「全然劣化しなくてずっと可愛いのはすごい」と全盛期をほうふつとさせるステージでの姿に驚きが止まらなかった。