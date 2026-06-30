スキンケア購入で宝塚S席を100名に招待！ N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』招待キャンペーン」

記事ポイント N.B.L公式サイトでのスキンケア購入でS席招待チケットが当たるキャンペーン計100名（ソロ20名・ペア40組80名）へ招待チケットをプレゼント第一弾6月22日〜7月23日、第二弾7月27日〜9月24日の2期制で応募受付 N.B.L公式サイトでのスキンケア購入でS席招待チケットが当たるキャンペーン計100名（ソロ20名・ペア40組80名）へ招待チケットをプレゼント第一弾6月22日〜7月23日、第二弾7月27日〜9月24日の2期制で応募受付

N.B.Lは、宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』の招待キャンペーンを2026年6月22日より実施しています。

N.B.L公式オンラインショップで一定金額以上のスキンケア商品を購入した方を対象に、ソロチケット20名・ペアチケット40組80名の計100名を抽選で招待します。

N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』招待キャンペーン」

プレゼント対象公演：2026年10月24日（土）11:00 東京宝塚劇場 雪組公演作品：ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』原作：萩尾望都「ポーの一族」（小学館「フラワーコミックス」刊）賞品：S席チケット（ソロ20名 ／ ペア40組80名、計100名）第一弾応募期間（ソロ）：6月22日（月）12:00〜7月23日（木）23:59第二弾応募期間（ペア）：7月27日（月）12:00〜9月24日（木）23:59対象商品：N.B.L公式サイト販売商品どれでも

ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』は、萩尾望都による少女漫画の名作を原作とした宝塚歌劇の舞台作品です。

永遠の命を持つバンパネラ一族の少年エドガーが時空を超えて旅するゴシック・ロマンの世界観を、雪組のキャストが演じます。

宝塚歌劇団は花・月・雪・星・宙の五組体制で公演を行う歌劇団で、今回は雪組が東京宝塚劇場での上演を担います。

N.B.Lは「REBELLS」や俳優・天華えまプロデュースブランド「HaniwA」などD2Cスキンケアブランドを複数展開しており、今回の公演招待キャンペーンはN.B.L公式オンラインショップでの購入を通じて観劇の機会を得られる企画です。

対象公演は2026年10月24日（土）11:00開演の東京宝塚劇場 雪組公演で、当選チケットはS席です。

ペア当選の場合は2名分が一組として提供されます。

応募口数と必要購入金額

キャンペーンへの応募は、購入金額に応じた口数で行います。

ソロチケットの応募は1口あたり7,000円（税込）の購入が必要で、1回の注文あたり最大3口です。

ペアチケットの応募は1口あたり14,000円（税込）で、1回の注文あたり最大4口です。

複数回に分けて注文した場合は口数が加算され、応募口数の上限はありません。

ソロ招待：1口 7,000円 ／ 2口 14,000円 ／ 3口 21,000円（いずれも税込）ペア招待：1口 14,000円 ／ 2口 21,000円 ／ 3口 28,000円 ／ 4口 35,000円（いずれも税込）

複数回に分けた注文の購入金額を合算することはできません。

ソロとペアの両方に応募した場合、当選はいずれか一方のみです。

また応募期間中は割引クーポンを利用できない点に注意が必要です。

送料はキャンペーンの対象金額に含まれません。

応募方法と当選発表

応募は注文時の備考欄に設けられたチェック項目にチェックを入れる形で完了します。

電話での注文は応募対象外のため、N.B.L公式オンラインショップからの注文が必要です。

第一弾のソロチケット（20名）は2026年6月22日（月）12:00から7月23日（木）23:59まで、第二弾のペアチケット（40組80名）は7月27日（月）12:00から9月24日（木）23:59までの受付です。

ソロとペアで応募期間が異なるため、それぞれの受付期間に合わせた応募が必要です。

当選の発表は、チケットの発送をもって代えさせていただきます。

発送は佐川急便を予定しており、ソロ・ペア共に10月9日（金）から13日（火）の間に届く見込みです。

チケットは注文情報と同じ住所へ届けられます。

観劇時に知っておきたいこと

当選チケットは座席の指定ができません。

座席配置の都合上、ペア当選でも隣り合わせにならない場合があります。

劇場までの交通費・宿泊費は自己負担です。

やむを得ない事情で急遽公演が中止になる場合や出演者が変更になる場合があります。

応募は日本国内に在住で連絡先が日本国内の方が対象です。

当選チケットの転売は禁止されており、発覚した場合は当選が無効となります。

萩尾望都のゴシック・ロマン世界を宝塚雪組が舞台化した公演に、スキンケア購入者向けの招待枠が用意されています。

ソロでもペアでも参加できる二段階制で、東京宝塚劇場のS席観劇を味わえます。

N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』招待キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ソロとペアの両方に応募した場合、当選はどうなりますか？

A. ソロとペアの両方に応募しても、当選はソロかペアのどちらか一方のみです。

Q. キャンペーン期間中に割引クーポンは使えますか？

A. 応募期間中は割引クーポンを利用できません。

Q. 1回の注文あたりの応募口数は？

A. ソロチケットは1回の注文で最大3口、ペアチケットは最大4口までです。

複数回注文した場合は口数が加算され、応募口数の上限はありません。

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