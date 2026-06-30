◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、３大会連続の１６強入りを逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。ＭＦ中村敬斗（Ｓランス）は左ウィングバックで先発したが、シュートを打てずに不完全燃焼のまま後半２１分に途中交代した。「なかなかないくらいの攻められ方をした。どんな強豪国とやってももっとカウンターする機会があったが今日はなかった」と唇をかんだ。

王国ブラジルの猛攻に、５バックで耐える時間帯も長かった。「シンプルにブラジルがミスが少なかった。あまり間にパスを入れてこなくて、外に振ってクロスを入れてきた。後半、特にやり方変えてきた」という。日本が先制してから好機を作れなかったこともあり、「先制したのもあって無理矢理、仕掛けることがなかった。もっと２点目を目指すことをしても良かった。攻撃は最大の防御。たらればになってしまうけど」と悔しがった。

昨夏はチームが２部に降格したことから移籍を志願していたが、最終的に残留しフランス２部でのプレーとなった。今後については「自分のレベルを上げて高い環境に身を置きたい」とステップアップしたい意向を示した。