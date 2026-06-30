ウォードは20試合で3HR＆OPS.738をマーク

また“出戻る”格好となった。ドジャースは29日（日本時間30日）、テオスカー・ヘルナンデス外野手を負傷者リスト（IL）から復帰させ、代わってライアン・ウォード外野手をマイナーへ降格させた。奮闘していた28歳に対し、「ありがとう」「頑張って」とファンは労いの言葉を寄せている。

ウォードは2019年ドラフト8巡目でドジャース入り。昨年3Aで143試合に出場し、打率.290、164安打、36本塁打、122打点の好成績でリーグMVPを受賞した。圧倒的な成績を残しながらも、選手層が厚いドジャースから招集されることなく1年を終えた。

それでも、今年4月18日（同19日）にメジャー初昇格。翌日のロッキーズ戦でメジャーデビューを果たした。わずか2日後に3A降格となったが、5月29日（同30日）にT・ヘルナンデスの負傷者リスト入りに伴って再びお呼びがかかった。

5月31日（同6月1日）にメジャー1号を放つなど、20試合で打率.218（55打数12安打）、3本塁打12打点、OPS.738の成績を残していたが、テオの復帰に伴ってマイナーに降格。「ウォードマイナーかぁ」「ウォード選手ありがとう」「また絶対上がってきてな」「テオスカーが戻ってきてくれて嬉しい！ ウォードも本当によくやってくれた」「ウォード、残念だよ」「ウォードはこのチャンスを最大限に活かしてくれた。彼の今後の活躍を見るのが本当に楽しみだ」などと、ファンからはエールを送られている。

一方で、「ウォードはトレード価値を上げた」「次どこにいるか分からないけど応援しているよ」と、ウォードの“今後”に注目する声も。いよいよ7月が迫り、メジャーでは夏のトレード市場が活発になる時期だ。ウォードを巡ってはここ数年、トレードの可能性が報じられていたが、今年メジャーでも存在感を示したことで、再び周囲が騒がしくなるかもしれない。（Full-Count編集部）