◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1―2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。目の覚めるような赤いジャケット姿で登場し、後半アディショナルタイムに勝ち越し点を奪われても「頑張れ！頑張れ！」と最後まで森保ジャパンを鼓舞し続けた。

前半29分、MF佐野海舟の先制ゴールに「ワオ！1にワオ、2にワオ、3にワオっすよね」と大興奮。初戦のオランダ戦以来の“再タッグとなった”実況の小宮山晃義アナウンサーが「4はありますか？」と聞くと「ワオ」と返答し、オランダ戦の「1にガクポ…」をほうふつさせる息の合ったやり取りを披露した。

その後も「マルキーニョスうざいって」などの語録を繰り出し、GK鈴木彩艶の好セーブには「彩艶！イエス！」と“さん付け”ではなく思わず呼び捨てに。

緊迫した試合展開に「立ちくらみも再発してるし、血圧上がってるかもしれない」などと話していたが、視聴者をほっこりさせる場面も。後半40分、ピッチ解説を務めた元東大サッカー部監督の林陵平氏が突如「音声トラブルから復帰しました」と言うと、本田は「音声トラブルやったんや」。

SNSでは「林さん全然喋らないと思ったら音声トラブルだった」「この試合唯一のほっこり」「突然の音声トラブル復帰わろた」「音声トラブルやったんやっていちいち言うのおもろ過ぎる」「わざわざ口に出すの面白すぎる」などの声が上がっていた。