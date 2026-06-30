◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

１次リーグ第２戦のチュニジア戦で２得点を挙げる活躍を見せたエースのＦＷ上田綺世だが、この日はチャンスを作れず不発。「日本代表はワントップ。ワントップで出るということは、その瞬間、日本で一番良いフォワードだと評価されていることとイコールだと思っています。それは僕にとっての誇りだし責任。日本を勝利に導かなければいけない」と強い思いでＷ杯の４試合を戦ってきたが、敗戦の責任を背負い込んだ。

「責任、誇りを持ってプレーしましたが、それは背負えば良いものではなく、結果で示さなければいけないもの。こんなにすばらしいチームで、自分が勝たせられないフォワードだったということが全てだと思う。一矢報いたいと思って後半はずっとプレーしていたし、その中でチームを助けられなかったっていうのは、本当に悔しいです」と言葉を絞り出し「それは今後、日本が優勝するまでに必要なピース。フォワードとして、世界トップの国に一人で圧倒できるほどのクオリティーが必要になってくると思います」と今後のさらなる成長を誓った。

次のＷ杯については「次とか４年後とか、まだわかんないですけど、自分らしくまた、目の前のことに集中してレベルアップして行く。環境のレベルが上がればおのずとレベルの高いことができるようになっていく」と淡々と話した。