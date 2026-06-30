◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて２―１で敗戦。１６強進出を逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。前半にＭＦ佐野海舟の華麗な右足ミドルで先制したものの、後半にＭＦカゼミロのヘッドで同点に追いつかれた。１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムにＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。

世界一の目標を公言してきた歩み続けた４年間。過去最強のチームを作り上げたが、再び決勝トーナメントの壁に阻まれた。森保一監督は「申し訳ない思いでいる。素晴らしい選手がいて、チームが一丸となって、粘り強く最後まで戦い抜くことを毎回やってくれてた中で、今日の試合も勝つチャンスは実際にあった。それでつかみ取れなかったので、監督の力が一番足りなかった」と肩を落とした。

では、この４年間は失敗だったのか。決してそうではない。Ｗ杯優勝の目標を掲げてきたが、森保監督は「これまで何度か話しているが、本命の世界一かというと、そうではない」と強調。あくまでもダークホース的な立ち位置であることを示した。ただ、世界一の目標を公言してきたことに価値があったと指揮官は語る。

「チームだけではなくて、サッカーを取り巻く環境、サッカーファミリー全ての人。サッカーをあまり認知、認識してくださっていないような方々も含めて、日本が世界一を目指して戦って、今成長している、チャレンジしていることを公言し、世界一になるために何をしなければいけないか、より考えてくれたと思う。今回はかなわなかったが、我々日本代表チームに共感、共鳴、共闘していただいた。サッカーファミリーだけではなくて、日本のライト層の方々も含めて、世界一を目指していこうという輪が大きくなったのかなと思っている」

今回の負けも未来の世界一への道の一歩。その未来をより濃くした４年間となった。