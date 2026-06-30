【難解略語】「FIFAワールドカップ」が何の略か分かりますか？

突然ですが、「FIFAワールドカップ」が何の略か知っていますか？

世界が熱狂する大会！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Fédération Internationale de Football Association ワールドカップ」でした！

「FIFAワールドカップ」は、「Fédération Internationale de Football Association ワールドカップ」の略で、日本語では「国際サッカー連盟」と訳されます。

FIFAワールドカップは、FIFAが主催する男子サッカーの世界選手権大会です。4年に1度開催され、オリンピックと並ぶ世界最大のスポーツイベントになります。予選を勝ち抜いた各国の代表チームが一堂に会し、世界一の座をかけて戦います。現在は32カ国（2026年大会より48カ国に拡大）が本大会に出場し、約1か月をかけてグループリーグから決勝トーナメントへと進む形式で行われます。

大会の歴史は古く、第1回大会は1930年にウルグアイで開催されました。以来、世界中でサッカーへの関心を高める一大イベントとして定着しており、決勝戦の視聴者数は10億人を超えるとも言われています。日本代表も1998年のフランス大会から本大会への出場を続けており、国内でも大きな注目を集める大会です。

次回の難解略語もお楽しみに！

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