【W杯2026】安住紳一郎アナ「涙が出ました」 『THE TIME,』で思い込めたあいさつ【ほぼ全文】
TBSの安住紳一郎アナが、6月30日放送の同局系『THE TIME,』（月〜金 前5：20）に生出演。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本VSブラジルについて1-2で惜敗したことを受け、コメントを寄せた。
【動画】その位置から打つの！？佐野海舟のスーパーゴール
安住アナは「けさのお目覚め、いかがでしょうか？というより、きょうはずっと起きているっていうね、そういう人が多いかもしれません。サッカー、日本対ブラジル、惜しかったですね。日本ね、前半先制して、あの時はもう日本中が沸きましたよね。後半、ブラジルの攻撃、しのぎにしのいでいましたけど、もう最後、試合終了1分あるかないかですよね。ブラジルに決勝点が入りました。選手のみなさんが肩を落としていて、かける言葉がありませんでしたけども」とコメント。
続けて「森保監督は、ドーハの悲劇の時に最後にピッチに立っていた選手、そして、その後監督になって、その森保さんが日本のサッカーの歴史を重ねて重ねて、ここまで来たと。いつか、世界一になる、そんなことも見え始めているんだというコメントもありましたよね。本当に涙が出ました。私もね、本当にきょうブラジルに勝てるんじゃないかと思いました。いつか、日本がきっとあのトロフィーを持つ時が来るんじゃないかって、本当に心底思いました。すばらしいゲームだったと思います」と呼びかけた。
試合は前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。
■安住アナのあいさつほぼ全文
おはようございます。けさのお目覚め、いかがでしょうか？というより、きょうはずっと起きているっていうね、そういう人が多いかもしれません。サッカー、日本対ブラジル、惜しかったですね。日本ね、前半先制して、あの時はもう日本中が沸きましたよね。後半、ブラジルの攻撃、しのぎにしのいでいましたけど、もう最後、試合終了1分あるかないかですよね。ブラジルに決勝点が入りました。選手のみなさんが肩を落としていて、かける言葉がありませんでしたけども。
森保監督は、ドーハの悲劇の時に最後にピッチに立っていた選手、そして、その後監督になって、その森保さんが日本のサッカーの歴史を重ねて重ねて、ここまで来たと。いつか、世界一になる、そんなことも見え始めているんだというコメントもありましたよね。本当に涙が出ました。私もね、本当にきょうブラジルに勝てるんじゃないかと思いました。いつか、日本がきっとあのトロフィーを持つ時が来るんじゃないかって、本当に心底思いました。すばらしいゲームだったと思います。
そして、日本の試合、きょうも給水タイム後半、必ずボン・ジョヴィの曲がかかるんですよね。この曲ですよね（「Livin' on a Prayer（リヴィン・オン・ア・プレイヤー）」をかける）。現地のDJの人が選んでいるみたいで、ほかの曲がかかることも多いんですけど、日本の試合、必ずこれかかるんですよね。サポーターのみなさんは替え歌作っているみたいで、なんか現地のDJのみなさん方も日本代表というとこの曲なんだろうなってかけてくれるんじゃないかという認識が広がっているのかもしれません。また、次のワールドカップ、会場でこのボン・ジョヴィの曲で、みなさんで大合唱したいですよね。
さぁ、きょうは番組、ワールドカップの情報中心にお伝えしてまいります。
【動画】その位置から打つの！？佐野海舟のスーパーゴール
安住アナは「けさのお目覚め、いかがでしょうか？というより、きょうはずっと起きているっていうね、そういう人が多いかもしれません。サッカー、日本対ブラジル、惜しかったですね。日本ね、前半先制して、あの時はもう日本中が沸きましたよね。後半、ブラジルの攻撃、しのぎにしのいでいましたけど、もう最後、試合終了1分あるかないかですよね。ブラジルに決勝点が入りました。選手のみなさんが肩を落としていて、かける言葉がありませんでしたけども」とコメント。
試合は前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。
■安住アナのあいさつほぼ全文
おはようございます。けさのお目覚め、いかがでしょうか？というより、きょうはずっと起きているっていうね、そういう人が多いかもしれません。サッカー、日本対ブラジル、惜しかったですね。日本ね、前半先制して、あの時はもう日本中が沸きましたよね。後半、ブラジルの攻撃、しのぎにしのいでいましたけど、もう最後、試合終了1分あるかないかですよね。ブラジルに決勝点が入りました。選手のみなさんが肩を落としていて、かける言葉がありませんでしたけども。
森保監督は、ドーハの悲劇の時に最後にピッチに立っていた選手、そして、その後監督になって、その森保さんが日本のサッカーの歴史を重ねて重ねて、ここまで来たと。いつか、世界一になる、そんなことも見え始めているんだというコメントもありましたよね。本当に涙が出ました。私もね、本当にきょうブラジルに勝てるんじゃないかと思いました。いつか、日本がきっとあのトロフィーを持つ時が来るんじゃないかって、本当に心底思いました。すばらしいゲームだったと思います。
そして、日本の試合、きょうも給水タイム後半、必ずボン・ジョヴィの曲がかかるんですよね。この曲ですよね（「Livin' on a Prayer（リヴィン・オン・ア・プレイヤー）」をかける）。現地のDJの人が選んでいるみたいで、ほかの曲がかかることも多いんですけど、日本の試合、必ずこれかかるんですよね。サポーターのみなさんは替え歌作っているみたいで、なんか現地のDJのみなさん方も日本代表というとこの曲なんだろうなってかけてくれるんじゃないかという認識が広がっているのかもしれません。また、次のワールドカップ、会場でこのボン・ジョヴィの曲で、みなさんで大合唱したいですよね。
さぁ、きょうは番組、ワールドカップの情報中心にお伝えしてまいります。