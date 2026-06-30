◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

８大会連続８度目出場の日本（ＦＩＦＡランク１８位）は、唯一、第１回大会から全て出場しているブラジル（同６位）と対戦し、１―２で敗れた。前半２９分にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したが、後半の２失点で逆転負けを喫した。

先発して、ブラジルＦＷビニシウスに得点を許さなかったＤＦ冨安健洋は「なんて言ったらいいか難しいですかね。あっけなく終わったかなと思います」と、３２強での逆転敗退を悔やんだ。

先制したものの、後半は終始、守備の時間が続いた点には「後半の戦い方も踏まえて、まだ日本は強豪国と対等に渡り合えるレベルじゃないのかなっていう風に痛感させられた。そこをどう捉えるかは人それぞれだと思いますけど、ボールを持っている、持っていないに関わらず、主体的にやることができないと、彼らとは対等に渡り合うことはできない。それがわかっていたからこそ、勝つためにこういう戦い方を貫きましたし、着実に少しずつ前進はしていると思います。けど、本大会で強豪にどう勝っていくかっていうところは、個人的にはまだまだなんだろうなと思います」と分析した。

後半、相手が布陣を変えて、変化を加えてきた戦術に対応できなかったことについては「どちらかというと、守備時よりは攻撃時の方が課題はあったかなと思います。奪った後のボールとか、プレーするのをやめちゃった感はあった。でも、それも割り切りでやっていた部分もあったので、それをするなら耐えきらないといけない。難しいですね」と振り返った。「結局、相手陣内でどれだけボールを保持できるかっていうところは大事ですし、その時間を増やすことができれば失点の確率も減る。みんなそれは分かってることですし、簡単でもないんで。まだまだなんだろうなっていう感じですけどね」と肩を落とした。

自身はケガが続き、代表復帰に２年以上も要した中でのＷ杯。「こうして選出してもらって、かつ、ラウンド３２という１番大事な試合でスタメンで使ってもらって、その思いをピッチ上で返せなかったっていうのが悔しいですし、でも、ほんとに個人的にまだまだなんだろうなと思います」。４年後に向けては「たくさんの人に支えてもらいましたし、サッカーできてることが当たり前じゃないっていう、それを忘れずに今後も取り組まないといけない。支えてもらった人に恩返しすることと、森保さんにもらったチャンスだと思うんで、森保さんへの恩返しも含めて、今後はもっともっともっと自分に要求して、ピッチ上で恩返ししたいなっていう思います」と涙ながらに力強く語った。