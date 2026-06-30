◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、３大会連続の１６強入りを逃した。出場がなかったＦＷ塩貝健人（ウォルフスブルク）は「出番がないのに負けたのは悔しいが、ベストの選手が出た中で僕がいなかっただけ」と振り返った。

２７日に、ブラジルの印象について「昔は強かったけど、今はどうなんですかね」と回答。日本戦で９試合５得点のネイマールについても「それは昔のネイマールじゃないですか。今は大丈夫だと思います。今の（日本の）センターバック陣も、すごくいい選手がそろっているので」と発言した。その塩貝のコメントについて、ブラジル各紙が一斉に報じる事態になった。

試合後はブラジル代表の一部選手から“挑発”されるような場面もあったという。「ああいう風に伝わってしまった以上仕方ない。僕は試合に出られていなくて挑発するのは当たり前だと思う」と振り返った。ブラジルを刺激するつもりは一切なかった。「ブラジルが弱いというのを言いたかったわけではない。ネイマールが点を取ったのは前の話で今の話ではない（と事実を伝えた）。でもそういう風に伝わってしまったのは仕方ない」と反省。慶大を休学して、渡欧。サプライズ選出された２１歳は「成長して帰ってきたい」と４年後の雪辱を誓った。