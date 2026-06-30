【きょうから】ファミマ「1個買うと、1個もらえる」第2週スタート 天然水やガルボなど対象
ファミリーマートは、対象商品を1個購入すると無料引換券がもらえる人気企画「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンの第2週を、きょう6月30日からスタートした。
【一覧】カップ麺にチョコ…！2週目対象商品
同キャンペーンは、対象商品を購入するとレシートに無料引換券が印字され、後日対象商品と交換できる仕組み。2021年5月の開始以来、多くの利用者から支持を集めている。
第2週の発券対象期間は6月30日から7月6日まで。明治の「ガルボチョコポケットパック」「ガルボガトーショコラ抹茶仕立てポケットパック」など4商品は、同シリーズ商品との引き換え対象となる。不二家の「カントリーマアムチョコまみれ48G」「カントリーマアムミニバニラ」を購入すると、「ホームパイチビだらけパウチ」がもらえる。
スナック菓子では、湖池屋の「スティックカラムーチョホットチリ味」や「スコーン絶品焼きとうもろこし」が対象。亀田製菓の「パウダー250％ハッピーターン」「技のこだ割りたまり醤油だれ」もラインアップに加わる。
カップ麺では、「ソース焼そばからしマヨネーズ付き大盛」を購入すると、「ワンタンしょうゆ味」または「ワンタンとんこつ」と交換可能。北海道では「ワンタンスープカレー」も対象となる。
飲料では、「サントリー天然水550ml」の購入で「サントリー天然水きりっと果実ピンクグレープフルーツ＆マスカット600ml」または「サントリー天然水きりっとヨグ朝摘みレモン＆ヨーグルト味590ml」と引き換えられる。「カルピスウォーター500ml」と「三ツ矢サイダー500ml」は、購入商品と同じ商品が無料でもらえる。
また、第1週の発券対象商品を購入した人向けの引き換えも、きょう午前7時から開始された。対象商品の無料引換券を持参すれば、レジで商品と交換できる。
キャンペーンは7月13日まで実施され、第3週には「アクエリアス500ml」を購入すると「アクエリアス950ml」がもらえるなど、夏に向けた人気商品も登場する予定だ。さらに、ファミリーマート公式Xでは「1個買うと、1個もらえるジャンル総選挙」も実施され、参加者の中から抽選で10人に対象商品の詰め合わせがプレゼントされる。
【一覧】カップ麺にチョコ…！2週目対象商品
同キャンペーンは、対象商品を購入するとレシートに無料引換券が印字され、後日対象商品と交換できる仕組み。2021年5月の開始以来、多くの利用者から支持を集めている。
第2週の発券対象期間は6月30日から7月6日まで。明治の「ガルボチョコポケットパック」「ガルボガトーショコラ抹茶仕立てポケットパック」など4商品は、同シリーズ商品との引き換え対象となる。不二家の「カントリーマアムチョコまみれ48G」「カントリーマアムミニバニラ」を購入すると、「ホームパイチビだらけパウチ」がもらえる。
カップ麺では、「ソース焼そばからしマヨネーズ付き大盛」を購入すると、「ワンタンしょうゆ味」または「ワンタンとんこつ」と交換可能。北海道では「ワンタンスープカレー」も対象となる。
飲料では、「サントリー天然水550ml」の購入で「サントリー天然水きりっと果実ピンクグレープフルーツ＆マスカット600ml」または「サントリー天然水きりっとヨグ朝摘みレモン＆ヨーグルト味590ml」と引き換えられる。「カルピスウォーター500ml」と「三ツ矢サイダー500ml」は、購入商品と同じ商品が無料でもらえる。
また、第1週の発券対象商品を購入した人向けの引き換えも、きょう午前7時から開始された。対象商品の無料引換券を持参すれば、レジで商品と交換できる。
キャンペーンは7月13日まで実施され、第3週には「アクエリアス500ml」を購入すると「アクエリアス950ml」がもらえるなど、夏に向けた人気商品も登場する予定だ。さらに、ファミリーマート公式Xでは「1個買うと、1個もらえるジャンル総選挙」も実施され、参加者の中から抽選で10人に対象商品の詰め合わせがプレゼントされる。