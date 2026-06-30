1580年、織田信長は突如として重臣・佐久間信盛を追放する。30年も忠実に仕えた信盛に送り付けられた19条におよぶ激烈な「折檻（せっかん）状」の中身とは？なぜ信盛はターゲットになったのか。この折檻（せっかん）状より3年前に、似たような行動をとったのに信長の赦（ゆる）しを得た羽柴秀吉との「決定的な違い」とは？（古城探訪家 今泉慎一）

30年も忠実に仕えたはずなのに

まさかの「手のひら返し」

大河ドラマ『豊臣兄弟！』第25話でも描かれますが、1580（天正8）年、織田信長は突如として重臣の安藤守就、林秀貞、佐久間信盛らを追放しました。この中で最も信長に貢献していたのが信盛でした。

信盛が織田家に忠義を尽くした年月は、実に約30年。初めは信長の父・信秀、続いて信長にも彼の幼少期から仕えており、信長の主だった合戦には軒並み参戦しています。桶狭間の戦い、姉川の戦い、比叡山焼き討ち、三木合戦などなど。つまり、長年に渡って多大な貢献をしていたのは、紛れもない事実です。

そんな信盛が、ある日突然、信長から突きつけられたのが19条もの苛烈（かれつ）な叱責（しっせき）の言葉が並ぶ「折檻（せっかん）状」でした。

初めは冷静に見える文面だが……

書き進むほどに怒りが増す信長

折檻（せっかん）状は、信長の一代記『信長公記』にも全文が記されています。少し長くなりますが、各条の要点を現代語に「意訳」したものを順に見ていきましょう。まず、最初の5条です。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）