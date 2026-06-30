「北九州記念・Ｇ３」（７月５日、小倉）

ハンデ戦で行われる夏の小倉の電撃戦。スピード自慢が名を連ねたが、データ班のイチ推しはフリッカージャブだ。重賞初挑戦となった２走前こそ６着に敗れたが、前走の鞍馬Ｓをレコードで制し、改めて高い能力を証明した。５７・５キロのハンデを克服し、重賞初制覇をつかみ取る。

京都芝６Ｆ戦のレコードホルダーが思い出の小倉で、さらなる飛躍を目指す。西園師が「去年勝った時に、もう一度、小倉を使いたいと思っていた」と話すフリッカージャブにとって、狙いすましての参戦だ。

昨夏の小倉では１勝クラスと耶馬渓特別（２勝クラス）を連勝。１勝クラスを２着に６馬身差で圧勝すると、昇級戦も２着に２馬身半差で楽々と逃げ切った。続く北陸Ｓ（新潟）も勝って３連勝で一気にオープンへ。主戦の松山は「とにかく脚が速い」と評する。

その快速ぶりを存分に発揮したのが前走の鞍馬Ｓだった。好スタートから飛び出すと、最初の１Ｆを通過するころには時速７０キロをマーク。その後、２番手に控えたが、ラスト１Ｆ過ぎで抜け出すと余裕で押し切った。勝ち時計の１分６秒４は、ヘニーハウンドが１４年オパールＳでマークした１分６秒７を１２年ぶりの更新するコースレコード。「この馬のいいところはスタートが速く、速いラップを刻んでも最後まで止まらないところ」。師の言葉通り、他馬を圧倒する走力を持っている。

一流のスプリンターには筋肉隆々が多いが、フリッカージャブもレースを使うごとにたくましさを増してきた。２歳秋の新馬戦（２着）はわずか４６６キロだったが、昨夏の耶馬渓特別では４９０キロに。その後も１走ごとに体重は増え続け、鞍馬Ｓでは５１０キロに達した。パドックを見ても、胸前やトモの隆起が以前とは全く違っていた。「使いながら体重が増えているのは成長分。秋にはＧ１へ行きたいと思っている」。スプリンターＳなど見据える大一番に弾みをつけるためにも、まずはここで重賞タイトル獲得といく。