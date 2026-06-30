◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

「最高の景色」には届かなかった。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

MF鎌田大地（クリスタルパレス）は佐野海舟（マインツ）とのボランチコンビで躍動。しかし、後半33分に田中碧（リーズ）と交代した。「内転筋に張りがあって。フリーキックを受けた時に軽い痛みがあって、そこからはできるだけ長い時間プレーしようとやってたんですけど」と明かし、「今日勝っててもたぶん次、難しい状態ぐらいになっちゃってたんで。本音はもっとやりたかったんですけど、なかなか難しい感じになってしまったかなと思います」と説明した。

1―0のまま耐える展開が続き、「（後半の）給水タイムまで持ちこたえられたらいい」と思っていたという。しかし、同点とされたあとも流れは変わらず、ベンチで敗戦を見届けた。今大会は2ゴールと活躍も「実力不足というのをまた痛感した」と何度も繰り返した。それでも「（前回の）カタールの時よりもはるかに自分たちは自信もあった」と強調し、「ケガ人が多かったり、くじ運だったり、言い訳はいろいろできると思いますけど、本当にもっと上に行けたと思うし、狙えると思ってたので、チームとしての絶望感だったり喪失感っていうのは、間違いなく個人的には大きいし、もっと上に行きたかったなと思います」と唇をかみしめた。

所属クラブではカップ戦を制するなど勝負強さを発揮していたが、W杯では2大会続けて悔しさを味わった。「クラブチームで難しい試合になぜか勝てて、W杯はこういう試合で2試合勝てなくて。なぜかって言われると、自分も何でか分かんない」と首をすくめ、「ただ、本当に目の前までは来てると思うんですけど、1個超えるのがやっぱりすごい難しくて。シンプルに選手がもっと、みんながいい選手にならないとダメだと思うし、実力不足だなと本当に思います」と話した。