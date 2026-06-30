

目黒蓮

目黒蓮（Snow Man）が、Zoff新TVCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses2026」篇に出演。CMではサンカットグラスをかけた目黒がスタイリッシュな姿を披露している。

【動画】目黒蓮が出演Zoff新TVCM「SUNCUTGlasses2026」篇＆メイキング映像

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff」は、グローバルブランドアンバサダーの目黒蓮が出演する新TVCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses2026」篇を、7月3日より全国で順次放送を開始する。

また、TVCMおよび広告クリエイティブで目黒蓮が着用するサンカットグラスを封入した「SUNCUTGlasses オリジナルボトルケース」を、同日7月3日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売する。発売に先立ち、6月29日からZoff公式オンラインストアで予約受付を開始した。

本TVCMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、無数のボトルが並ぶ印象的な空間を背景に、サンカットグラスをかけた目黒蓮がスタイリッシュな姿を披露する。クリーンで洗練されたビジュアルを通じて、紫外線対策を取り入れる新たなライフスタイルを提案。

7月3日より店頭で発売する「SUNCUTGlasses オリジナルボトルケース」は、UVカット率100%のレンズサンカットグラスを Zoffオリジナルのボトルケースに封入した新商品。持ち歩きに配慮したボトルケースは、日常の中でサングラスをより気軽に取り入れられる点も特長。外出時の紫外線対策はもちろん、ライフスタイルに自然と溶け込むプロダクトとして、幅広いシーンでの活用を想定している。デザイン性と実用性を両立することで、サングラスを“特別なもの”から“毎日使うもの”へとアップデートする。