本物の建設機材で鉄筋工事を学ぶ！ ビップ「TOYOHAMA BASE」

記事ポイント ビップ「TOYOHAMA BASE」静岡県磐田市に開設鉄筋工事・クレーン操作を最新機材で訓練学生・地域住民向け体験型イベントを定期開催 ビップ「TOYOHAMA BASE」静岡県磐田市に開設鉄筋工事・クレーン操作を最新機材で訓練学生・地域住民向け体験型イベントを定期開催

ビップが、静岡県磐田市に鉄筋工事・クレーン操作の訓練施設「TOYOHAMA BASE」を開設しました。

アメリカンビンテージ調のデザイン空間で、未経験者からベテランまでが技術を学べる教育拠点です。

今後は地元の学生や地域住民を対象にした体験イベントも定期開催されます。

ビップ「TOYOHAMA BASE」

開設時期：2026年5月所在地：静岡県磐田市施設内容：鉄筋工事・クレーン操作の訓練施設特徴：国内最大級、アメリカンビンテージ調のデザイン空間

「TOYOHAMA BASE」は、実際の現場さながらの最新機材と座学用スクールスペースを備えた訓練施設です。

アメリカンビンテージ調の洗練された空間で、鉄筋工事やクレーン操作の技術を学べます。

自社社員の育成に加えて、地域の若い世代や学生が建設業の面白さに触れられる拠点としても使われます。

座学でじっくり学べるスクールスペース

隣接するスクールスペースでは、実技だけでなく座学にも取り組めます。

現場に出る前に知識を学び、本物さながらの環境で練習へつなげられます。

未経験の若手社員からベテラン社員まで、年齢や経験に関わらず技術を磨けます。

本物の機材に触れられる体験・練習スペース

施設内には、本当の現場さながらのリアルな練習スペースと最新機材があります。

鉄筋工事やクレーン操作に触れながら、プロの技術を五感で学べる場所です。

現場に近い環境で練習できるため、未経験者は自信をつけ、ベテランは技術や指導力をさらに磨けます。

ゲーム感覚で建設業を体験できるプログラム

地元の学生や地域住民を対象に、体験型イベントの定期開催が始動します。

普段なかなか触れることのできない本物の機材や鉄筋工事、クレーン操作を、安全かつゲーム感覚で体験できるプログラムです。

地域の学校や団体の要望に応じて、オーダーメイドの体験授業やカリキュラムが随時行われます。

ダイナーカフェ風の飲食スペース

施設内には、ダイナーカフェ風の飲食スペースも用意されています。

アメリカンビンテージ調の空間に、訓練施設の硬い印象とは違う見どころが加わります。

若者や求職者が通うのが楽しみになる、学びたいと感じる環境づくりの一部です。

来客室や夜の営業でも伝わるビジュアル

来客室を含む施設空間は、建設業や訓練施設の従来のイメージを変えるデザインです。

人気撮影スポットに佇む等身大アイアンマンなど、視覚的な見どころもあります。

クリエイティブな環境で、建設業の仕事や技術に触れられます。

夜も営業する教育拠点

「TOYOHAMA BASE」は、夜も営業する施設です。

アメリカンビンテージ調の空間と現場さながらの練習環境が、時間帯ごとに異なる印象を生み出しています。

社員教育への投資として、全社員がプロフェッショナルとして成長し続けられる環境を目指しています。

地域と連携する体験イベント

「TOYOHAMA BASE」は、自社社員だけの施設にとどまらず、地域の若い世代や学生へ開かれた拠点として運用されます。

すでに地域の学校による施設利用や授業実施の実績があります。

教育機関や地域コミュニティと連携し、次世代の担い手を育てる取り組みを進めています。

実技と座学を行き来できる構成により、建設現場に出る前の学び方や、経験者が技術を磨き直す場としての使われ方が伝わります。

本物の機材に触れる体験や視覚的な空間づくりから、建設業を仕事として知る入口と、地域の若い世代へ開かれた学びの場という両面が見えてきます。

ビップ「TOYOHAMA BASE」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「TOYOHAMA BASE」はどこに開設されましたか？

A. ビップが2026年5月に、静岡県磐田市へ開設しました。

鉄筋工事・クレーン操作を学べる国内最大級の訓練施設です。

Q. 「TOYOHAMA BASE」では何を学べますか？

A. 実際の現場さながらの最新機材や練習スペースで、鉄筋工事やクレーン操作の技術を学べます。

座学用スクールスペースもあります。

Q. 地域向けの取り組みはありますか？

A. 地元の学生や地域住民を対象にした体験型イベントの定期開催が始動します。

学校や団体の要望に応じた体験授業やカリキュラムも行われます。

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