森保監督、ブラジルに1-2の惜敗で涙の謝罪…残り1分の悲劇「監督として力がなくてすいませんと伝えたい」【W杯】
森保監督は敗戦の責任を受け止めた(C)Getty Images
現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦、日本代表はブラジルと対戦。1−2で敗れ、ラウンド・オブ32で終了した。
【動画】ドラマチックな逆転劇 日本を破ったブラジル代表マルティネッリのゴールをチェック
日本は29分にMF佐野海舟がペナルティーエリア手前からミドルシュートを決め、価値ある先制点。しかしその後56分にブラジル、カゼミーロにヘッドで押し込まれ1−1の同点とされた。
その後、1−1のまま進み、延長戦も見えてきた中、後半アディショナルタイムの50分にマルティネッリに決められ1−2と逆転を許す。延長戦まで残りあと一分の悲劇だった。呆然とした表情を浮かべる日本代表。直後に長いホイッスルが鳴り響いた。
理想的な試合運びを見せた前半だったが、後半はブラジルにじりじりと追い詰められた。守備をより固めた日本の陣容に対し、ブラジルは左右にボールを散らし揺さぶりをかけてくるなど、粘り強く戦ったが、最後に力尽きた。
試合後、森保一監督は悔しさからか顔を真っ赤にして、ときに涙もにじませながら中継インタビューを受け「ここで大会を去らなければならないのは本当に残念。全力を尽くした結果。今は悔しいがまたさらに力をつけるべくやっていく」と前を向いた。
その上で「サポーターに勝利を届けられず残念。監督として力がなくて、すいませんとお伝えしたい」と敗戦の責任を一身に受け止めた。
「選手は全力を尽くしてくれた。日本の誇りを感じていただき、選手たちをたたえてほしい。間違いなく間違いなくレベルは上がっている。まだ超えるには努力しないといけないところがある。世界一を目指して日本のために頑張りたい」と今後も日本サッカー界発展のために力を尽くすとした。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]