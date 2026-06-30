森保監督、ブラジルに1-2の惜敗で涙の謝罪…残り1分の悲劇「監督として力がなくてすいませんと伝えたい」【W杯】

森保監督は敗戦の責任を受け止めた(C)Getty Images

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦、日本代表はブラジルと対戦。1−2で敗れ、ラウンド・オブ32で終了した。

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日本は29分にMF佐野海舟がペナルティーエリア手前からミドルシュートを決め、価値ある先制点。しかしその後56分にブラジル、カゼミーロにヘッドで押し込まれ1−1の同点とされた。

その後、1−1のまま進み、延長戦も見えてきた中、後半アディショナルタイムの50分にマルティネッリに決められ1−2と逆転を許す。延長戦まで残りあと一分の悲劇だった。呆然とした表情を浮かべる日本代表。直後に長いホイッスルが鳴り響いた。

理想的な試合運びを見せた前半だったが、後半はブラジルにじりじりと追い詰められた。守備をより固めた日本の陣容に対し、ブラジルは左右にボールを散らし揺さぶりをかけてくるなど、粘り強く戦ったが、最後に力尽きた。