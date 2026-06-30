◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

８大会連続８度目出場の日本（ＦＩＦＡランク１８位）は、唯一、第１回大会から全て出場しているブラジル（同６位）と対戦し、１―２で敗れた。前半２９分にＭＦ佐野海舟のミドルシュートで先制したが、後半に２失点で逆転負けを喫した。第１戦の負傷から間に合わなかったＭＦ久保建英は大会を総括した。

久保の一問一答は以下の通り

―試合を総括して。

「素晴らしい戦いをみんながしてくれて、最後あと３０秒のところで失点してしまって。そういうゴールに笑う日もあれば、泣く日もある。今回は相手側に転んだのかなと思った」

―タイムアップの瞬間は。

「もうみんな最後の最後まで同点を信じていたので。徐々にみんなが泣いてる姿を見たりすると、終わってしまったんだなととても悲しい気持ちになりましたね」

―怪我で戻れなかった。

「いち早くチームに戻るためにやれることやってましたし、みんなもみんなで、僕が離脱しようが遠藤選手が離脱しようが、これまでいろんな選手が離脱してますし、怪我でいない選手もいますけど、その分、次に出てくる選手がその不在を感じさせないようなプレーをしてくれたと思いますし、今日の試合はすごく見てて誇らしかったですね」

―前半１―０で折り返してからの後半の入りは。

「やっている選手だったらわかりますけど、あれだけ集中した試合していたら、外のからの声も入ってこないことはよくある。ハーフタイムで監督はじめみんなが落ち着いて冷静にって言ってくれて、それでいい入りはできたと思いますけど、日本が何が変わったっていうよりかは、相手が多分変えてきて、それが結果的に相手からしたら功を奏した展開だったのかなとは思います」

―本気のブラジル相手に戦った。

「見ていた側の人間ですけど、誇らしかったなと思います。今日の戦い方は最初からベタ引きで、あわよくばという形でもなく、カウンターで何度も脅かすシーンもありましたし、日本人らしさというのがすごく詰まった試合になっていた。結果が全てだとは思いますけど、僕個人的にすごく感動しました」

―復帰の目処は。

「（今）それを別に記事にされても誰にもメリットがないので。この試合に間に合わなかったってことがすべて」

―この先の４年には。

「今は特にこの先のことは考えてないですけど、１番はチーム、監督はいつも僕を応援してくれてる家族だったり、いろんな人たちに、今回は誰も悪くないとは思いますけど個人的にはすごく申し訳ないなと思いますね大事な時に。僕がいたら何か変えられたとか、そういうことを言うつもりはないですけど、今まで僕のことを信じてくれた色んな人たちに申し訳ないなと思います」

―雰囲気のいいチームだった。

「雰囲気も実力も素晴らしかったと思いますし、さっきも言いましたけど、外から見ててすごい誇らしい試合だったなと思います。個人的には」

―前回に続いても今回も悔しい結果に。

「ほんとに辛いっていうよりは、チームメートにほんとに申し訳ないなっていう気持ちが１番ありますね。今回もどうしようもないことで、準備を怠ったとか、そういうことではないんですけど、持ってないと言われればそれまでですし。でも、他にＷ杯に参加できなかった選手もいるわけで。今回は１試合でしたけど、試合出ることができて感触も良かった分、非常に残念な部分もありますけど、僕個人が残念っていうよりは、みんなに申し訳ないなっていう気持ちが強いですね」