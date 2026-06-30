注目2歳馬を紹介する「Road to 2027」は今週デビュー予定の良血3頭をピックアップする。栗東からはロードムーブオン（牡＝佐藤悠）が土曜福島5R（芝1800メートル）に遠征を予定している。

新馬戦スタートから1カ月で、新種牡馬エフフォーリアはすでに4勝をマーク。福島芝1800メートル戦でデビューする同産駒のロードムーブオンは伯父にスプリントG1・2勝のダノンスマッシュがいる良血。管理する佐藤悠師は「性格が良くてマイルド。でも走ったら前の馬を抜かそうとして、何ていいやつなんだ」とちゃめっ気たっぷりに語る。

出合った当時の印象については「バランスが良くなりそうな馬。こんないい馬をやらせてもらえるんだ」と振り返った。その期待通り、中間の追い切りも抜群。24日の1週前追いはCWコースで5馬身以上追いかけたロードマイライフ（5歳3勝クラス）に2馬身届かなかったが、ラスト1Fは11秒1の非凡な切れ味を発揮した。

開業2年目となる同厩舎の2歳世代は早くもビスケットサンド（阪神）、ノリヤンモーニン（函館）、カエリールークス（小倉）の3頭が勝ち上がり。新進気鋭の若きトレーナーは「去年はやりすぎたり、物足りなかったり。その経験を2年目にフィードバックしている」と高みを目指す。好調厩舎の波に乗り、G1・3勝を挙げた父の道を歩むべく良血がスタートラインに立つ。