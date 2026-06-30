◇女子ゴルフ アース・モンダミン・カップ最終日（2026年6月29日 千葉・カメリアヒルズCC＝パー72）

第3ラウンドの残りと最終ラウンドが行われた。首位タイで最終ラウンドに臨んだ“イ・ボミ2世”朴荽径（パク・ヒョンギョン、26＝韓国）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算12アンダーで日本ツアー初優勝を飾った。台風の影響で2年ぶりの月曜決着となった高額賞金大会を制し、賞金7200万円を獲得した。

韓国ツアー8勝の朴荽径が日本ツアー初勝利を挙げた。9番でエッジから20ヤードをパターで沈めるなど好機をものにして1打差で逃げ切り「韓国で不調だったので焦りがあった。大好きな日本で9度目の優勝ができて良かった」と笑顔を見せた。

8歳でゴルフを始め、元プロの父パク・セスさんの指導で腕を磨いた逸材は愛らしいルックスで「キュート」と「ビューティフル」を合わせた造語「キューティフル」の愛称を持つ。この優勝で来季までの出場資格を獲得し、元賞金女王イ・ボミ（韓国）の後継者として期待がかかる。

本格参戦については今後検討する意向だが「イ・ボミ先輩は憧れの存在。私でいいんですかという気持ち」と“イ・ボミ2世”襲名には前向きだった。