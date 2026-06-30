◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1−2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。1―1の後半アディショナルタイムにブラジルの勝ち越しを許した。そのまま1―2で逆転負けを喫し、ベスト32で敗退。主将DF板倉滉（29＝アヤックス）がMF田中碧（27＝リーズ）について言及した。

1−1の後半アディッショナルタイム、田中碧がボールを奪われ、勝ち越し点を許した。試合後、号泣して立ち上がれない田中碧にブラジル選手、板倉や長友らが声を掛けた。

インタビューでどんな声を掛けたのか聞かれると、「別に彼がどうのこうのというか、彼のミスがどうのこうのっていうことは全くなくて。チームとして戦って、チームとして負けたっていうのは、もうそれだけ」とかばった。

「僕としてもやっぱ悔しい思いもあるし、彼も悔しい思いはあったと思いますけど」と続け、「まずは彼がいなかったら自分たちここまで来れてないし、こういうサッカーというところを体現できてないっていうところは、まずベースにあって、彼のどうのこうのっていうことは全くなくて、さっきも言ったようにチームで戦ってチームで負けたっていう、もうそれだけなので。誰のミスがっていう話じゃなくて。悔しいです」と唇をかんだ。