◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の壁を破ることはできなかった。

サポートメンバーとしてチームに帯同していたDF吉田麻也は、試合後に目に涙を浮かべる場面があった。「日本は間違いなく強くなっている思います。ほぼ90分以上、ガチンコのブラジルとここまでやれるというのは、間違いなくその進歩の表れだと思う」と、チームをねぎらった。

吉田は5月の壮行試合アイスランド戦で22年W杯カタール大会以来3年半ぶりに代表復帰。その後、サポートメンバーとしてチームに再合流していた。「チームがこのW杯で結果を出すために、自分に何ができるかというのを考えて毎日過ごしてきました」とし、「このチームの一員になれて本当に誇りに思いますし、しばらく離れてた代表にこうやって帰ってきて改めて素晴らしい仕事だなって。自分たちがやってきたこと、積み重ねてきたことが、より強固になって積み上がってるっていうのをやっぱり実感できるシーンがたくさんあった。これから彼らがもっともっとそれを次の世代に繋げていってくれると思いますし、そうやってちょっとずつ日本は強くなっていくんだと感じます」と語った。

そして、自身の日本代表としての去就については「僕はしっかりと離れ際をわきまえて。ここからはどうでしょうね」と話すに留めた。

日本は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットした佐野（マインツ）がドリブル突破し、ペナルティーアーク手前から強烈なミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。守っても3戦連発中のFWビニシウス（Rマドリード）をMF堂安（Eフランクフルト）、佐野、DF冨安（アヤックス）が徹底マークして自由にさせなかった。

しかし、ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。

その後も耐える展開が続いた中で迎えた後半アディショナルタイム。追加時間は6分だったが、5分が経過した50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められた。延長戦も見えてきた中で、残り1分を耐えきれず、涙を呑んだ。