鎌田大地は後半途中で途中交代

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

MF鎌田大地は試合後、自身の状態や大会の総括について言及し、2度「実力不足」という言葉を口にして悔しさを滲ませた。

試合は前半に日本が先制点を奪う理想的なスタートとなったが、鎌田は思わぬアクシデントに見舞われていた。「前半、フリーキックを受けたときに足がひどい状態になってしまった」と、早い時間帯から負傷していたことを明かした。後半に入るとブラジルが戦い方を変更し、シンプルにクロスを上げてペナルティエリア内に人数をかける圧力に晒された。次第に押し込まれて自らの攻撃を展開できなくなり、「失点タイムまで持ちこたえられたらいいなと思っていたが、それが叶わなかった」と逆転を許した難しい展開を振り返った。

負傷しながらもプレーを続けた背景には、チームへの強い責任感があった。「できるだけ長い時間プレーしてバトンを繋げられたらいいなと思っていた」と、限界までピッチに立ち続ける意志を持っていたという。しかし、仮に勝利を収めたとしても次戦への出場が危ぶまれるほどの状態に陥っており、結果的に早い時間帯での途中交代を余儀なくされた。「正直、本来はもっとやりたかったが、なかなか難しい感じになってしまった」と無念の思いを吐露した。

大会全体を通じた自身のパフォーマンスや存在感について問われると、鎌田は「本当に自分自身のまだまだ実力不足というのを痛感している」と厳しい自己評価を下した。「もっと大きくならないとなとより感じさせられたし、僕だけじゃなくて代表チームみんなもっと成長できると思う。もっと大きいプレーヤーにならないとダメだなと。実力不足を本当にまた痛感した」と語り、個人としてもチームとしても、世界で勝ち抜くためのスケールアップが不可欠であると強調した。

前回大会が終わってからここまでの4年間、代表チームへの強い思いを胸に歩みを進めてきた。「カタールのときよりも、はるかに自分たちは自信もあった」と確かな手応えを感じて本大会へ臨んでいた。「本当にもっと上に行きたかった」。無念の負傷交代を経て、2度繰り返した「実力不足」という反省には、さらなる高みを目指す強い覚悟が込められていた。（FOOTBALL ZONE編集部）