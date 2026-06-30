北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われ、1-2で敗れた。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場。日本の組み合わせに漏れた本音にネット上から共感の声が殺到した。

日本は前半29分、中盤でインターセプトした佐野がそのままスルスルとドリブルで持ち上がると、ペナルティーエリア手前から右足一閃。ボール奪取後、およそ30メートルを駆け上がり放った一撃がゴール左へ決まった。

だがここから王国の反撃を受け、後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。その後も勢いづいたブラジルの攻めに日本が耐え忍ぶ時間帯が続いた。すると同AT5分、マルティネッリに痛恨の逆転弾を許した。試合はそのまま終了した。

本田は試合後、「選手たちは絶対言わないと思うんですけど、外野から自由なことを言わせてもらうと、くじ運は悪いですよ。言い訳も誰もしないと思いますけど、どう考えても違うくじ運あったらよかったなと。たらればをね、僕の立場なら許されると思って言いますけど」と悔やんだ。

日本はF組2位で決勝トーナメント進出。他の組み合わせを見ると1位VS3位、2位VS2位といったカードもあった中で、初戦にC組1位のブラジルと対戦するというトーナメントだった。

本田の発言にX上では「ほんとそれー！！」「くじ運が悪すぎたんやって…」「本田さん言う通りくじ運が悪すぎただけ」「くじ運の悪さよ マジそれ 本田さん」「本田さんのくじ運悪いがジワジワくる」「日本はくじ運が悪かったんや 本田さんの言う通りやで」との声が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）