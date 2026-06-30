「大人の男たちが団結して仲間のために熱くなれる瞬間ってない」

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で惜敗した。

DF長友佑都は試合後、今後の去就について「この先のビジョンはないです。白紙です」と語った。

本気のブラジルを相手に最後まで食い下がったものの、勝利には届かなかった。長友は「組織力で負けたとは思ってないですし、チーム力で負けたとも思ってない」と振り返り、「ここまでブラジルを追い込んだという意味では、やってきたことも間違ってなかった」と手応えを口にした。一方で、「やっぱり個の能力でその組織を打破されるようなシーンがあった。個の部分は間違いなくもっと伸ばすことはできる」と明確な課題も指摘した。試合後にはピッチに一礼をした。

チームの歩みに対しては「間違いなく僕が経験してきたこの日本代表で、一番団結した強いチームだった」と胸を張った。それでも結果については、「ベスト32で終わらせてしまったというのは、最年長として、ベテランとしての責任を感じる」と重く受け止め、「スポーツの世界で結果が全てなんで、何も言い訳もできない」と悔しさを滲ませた。

自身の今後については「この先のビジョンはないです。白紙です」と強調し、「日本サッカーに何らかの形で貢献できるのであれば、それはもう全力でやっていきたい」と前を向いた。長らく日本代表を牽引してきた自負と感謝を胸に、「自分が経験してきたんじゃなくて、経験させてもらったという気持ちが強い。この経験は還元していきたい」と決意を口にした。

すべてを懸けた大会が終わり、「これだけ大人の男たちが熱量を持って魂を持って、チームが団結して仲間のために熱くなれるような瞬間ってない。なんか青春が終わってしまった寂しさがありますね」と思いを馳せた。後輩たちに対して「この経験をまた次に活かして成長した姿を見せてもらいたい」と期待を寄せ、特別な場所での「青春」に一つの区切りをつけた。（FOOTBALL ZONE編集部）