サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、1-2で敗れた。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場。5大会連続出場となった長友佑都について言及した。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、左サイドで田中碧がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

スウェーデン戦は途中出場した39歳・長友は、ブラジル戦は出番なし。ベンチで無情のホイッスルを聞いた。

本田は長友について、「佑都は本当にいろいろ思うところがあったと思う。でも、どんな場面でも一貫してブレずにチームをサポートし続けた姿勢はリーダーだと思った。次の世代にバトンタッチしていってるなと、そういう役割を担ってるなという印象を受けた」と話していた。



（THE ANSWER編集部）