夏季限定「金魚焼印」かすていらも！ 烏鶏庵「烏骨鶏の夏の贈り物」

記事ポイント 烏鶏庵「烏骨鶏の夏の贈り物」が通販サイトで2026年6月1日から開催されています烏骨鶏かすていら、烏骨鶏プリン、バームクーヘンの詰合せがそろいます夏季限定の「金魚焼印」入り烏骨鶏かすていらもお中元ギフトに並びます 烏鶏庵「烏骨鶏の夏の贈り物」が通販サイトで2026年6月1日から開催されています烏骨鶏かすていら、烏骨鶏プリン、バームクーヘンの詰合せがそろいます夏季限定の「金魚焼印」入り烏骨鶏かすていらもお中元ギフトに並びます

金澤烏鶏庵の里が、通販サイトで「烏骨鶏の夏の贈り物」を開催しています。

烏鶏庵の看板商品「烏骨鶏かすていら」を中心に、烏骨鶏プリンやバームクーヘンとの詰合せ、夏季限定「金魚焼印」入りかすていらがそろうお中元ギフト特集です。

烏鶏庵「烏骨鶏の夏の贈り物」

開催場所：当社通販サイトお中元実施期間：2026年6月1日11時〜8月17日11時頃までお中元ページInstagram

「烏骨鶏の夏の贈り物」は、夏のギフト向けに烏鶏庵の商品を取りそろえた特集です。

贈答品やギフトを強みとする烏鶏庵から、看板商品の烏骨鶏かすていらを中心にした品ぞろえが並びます。

烏骨鶏かすていらだけでなく、烏骨鶏プリンやバームクーヘンとの詰合せも選べます。

烏骨鶏は7〜10日に1個程しか卵を産まず、親鳥がその卵を大事に育てているのが特徴です。

烏鶏庵のお菓子には、その烏骨鶏卵が使われています。

烏骨鶏かすていらと詰合せギフト

烏骨鶏かすていら2号2本入烏骨鶏かすていら3号2本入烏骨鶏かすていら4号2本入（一律送料330円）烏骨鶏かすていら個包装6個・プリン4個セット烏骨鶏かすていら個包装8個・プリン6個烏骨鶏かすていら個包装3色12個入り詰合せ烏骨鶏かすていら個包装3色20個入り詰合せ（一律送料330円）烏骨鶏かすていら6個・バームクーヘン4個個包装詰合せ烏骨鶏かすていら10個・バームクーヘン7個個包装詰合せ（一律送料330円）

お中元ギフトには、烏骨鶏かすていらの2本入や個包装の詰合せが用意されています。

烏骨鶏プリンとのセットは、かすていらとプリンをひとつの贈り物にまとめた組み合わせです。

バームクーヘン入りの詰合せは、烏骨鶏かすていらと焼き菓子を合わせて贈れます。

個包装の詰合せは、複数の菓子を分けて味わえる形です。

一律送料330円の対象商品もあり、お中元時期の限られた期間に利用できます。

2本入で選べるプレーンの烏骨鶏かすていら

烏骨鶏かすていら2号2本入烏骨鶏かすていら3号2本入烏骨鶏かすていら4号2本入（一律送料330円）

プレーン2本入は、烏骨鶏かすていらを2本組で贈れる商品です。

2号、3号、4号があり、贈答品やギフトの用途に合わせて選べます。

烏骨鶏卵を使ったかすていらを、まとまった本数で用意したギフトです。

4号2本入は、一律送料330円の対象商品として案内されています。

夏季限定「金魚焼印」入りかすていら

金魚かすていら実施期間：2026年6月15日11時〜8月17日11時頃まで金魚ページ烏骨鶏かすていら2号2本入（金魚・金箔）（一律送料330円）烏骨鶏かすていら【金魚】（2号）・プリン4個入りセット烏骨鶏かすていら【金魚】【金箔】（2号）・プリン5個入りセット（一律送料330円）烏骨鶏かすていら【瀬戸内レモン・金魚焼印】2号2本セット

夏季限定で、金魚の焼印が入ったかすていらの詰合せも用意されています。

金魚焼印入りは、暑い夏に涼しげな見た目のお中元ギフトとして案内されています。

金箔との2本入やプリンとのセット、瀬戸内レモン・金魚焼印の2本セットが並ぶラインナップです。

一部商品は送料一律330円で用意され、金魚かすていらの期間中に選べます。

希少な烏骨鶏卵を使った菓子を軸に、かすていら単品で整えるか、プリンや焼き菓子を合わせて幅を持たせるかで贈り方を選べます。

金魚の焼印や瀬戸内レモンを合わせた品は、定番のかすていらに季節感を添えたい場面にも向いています。

烏鶏庵「烏骨鶏の夏の贈り物」の紹介でした。

よくある質問

Q. 烏鶏庵「烏骨鶏の夏の贈り物」はいつまで開催されていますか？

A. お中元実施期間は2026年6月1日11時から8月17日11時頃までです。

通販サイトで開催され、烏骨鶏かすていらや詰合せ商品が用意されています。

Q. 「金魚焼印」入りかすていらの実施期間はいつですか？

A. 金魚かすていら実施期間は2026年6月15日11時から8月17日11時頃までです。

金魚焼印入りや金箔との2本入、プリンとのセットが案内されています。

Q. 一律送料330円の対象商品はありますか？

A. 一部商品が一律送料330円で用意されています。

烏骨鶏かすていら4号2本入、個包装3色20個入り詰合せ、金魚・金箔の2本入などが対象として記載されています。

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