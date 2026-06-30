結婚と妊娠を発表した亀梨和也（40）と田中みな実（39）。ともに徹底した美容意識などで知られるが、そんな2人の“Real Face”とは――。

亀梨は端正な顔立ちでクールな雰囲気だが実際にはサービス精神旺盛でおちゃめな人だ。かつて本紙記者が自信のある顔のパーツを聞くと挙げたのは唇。上下の唇をはじいて「んぱっ」と軽快な音をさせ「ファンの方から可愛いって言われます」とニヤリ。「共演された方からはキスがうまいと褒められたこともあるんですよ」と、いたずらが成功した子供のような笑顔で胸を張っていた。

さらに「これで面白い記事になりますか？」と自ら見出しまで提案。芸能界屈指の美容男子として知られる高いプロ意識がうかがえた。「やるからにはどんなことも全力で挑む」が信条。ストイックな姿勢を崩さず、俳優や野球番組への出演などマルチな活躍も見せている。

プロ意識の高さは、今回の発表タイミングにも表れている。昨年3月31日にKAT―TUNが解散し、亀梨もSTARTO社を退所。関係者は「結婚はアイドルとしての区切りをつけてから、との考えもあったのでは」と話している。