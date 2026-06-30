◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２ー１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、過去最多５度の優勝を誇る同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、１―２で敗戦。１６強進出を逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶり。前半にＭＦ佐野海舟の華麗な右足ミドルで先制したものの、後半にＭＦカゼミロのヘッドで同点に追いつかれた。１―１のまま延長戦突入かと思われた同アディショナルタイム、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを許した。

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後半１１分に起死回生の同点ヘッドを決めたＭＦカゼミロが、日本の実力を称賛した。日本は前半から粘り強い守りでブラジルの攻撃をストップ。中盤の底で試合をコントロールしていた３４歳は「日本代表と対戦する時はいつも難しい試合になる。今日も厄介な相手でした」と、厳しい戦いであったことを明かした。

それでもやはりサッカー王国。後半に入ってクロスからの攻撃を増やすと、自身が同点弾を決めて、試合終了まで残り１分でＦＷマルチネリが決勝弾を決めた。長年カナリア軍団の中盤を支えたレジェンドは「日本の５枚のＤＦラインをこじ開けるために、とにかく左右に揺さぶった。日本は自陣に引きこもっていたが、我慢強く攻撃を続けて穴が開くのを待ったんだ」と振り返ると、「途中出場した選手たちを評価したい。とても難しい試合になりました」と汗をぬぐった。