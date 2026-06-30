阪神がローテーションを再編し、開幕から登板１０連勝中の高橋遥人投手（３０）を前半戦で２度、巨人戦に回すプランがあることが２９日、分かった。次戦から間隔を空けて中９日で７月８日の巨人戦→１８日の広島戦に先発する予定。その翌週には中６日で２５日・巨人戦の先発が有力。無双の左腕エースを軸にしたＧ倒ローテで首位攻防戦を優位に進める。また、下村海翔投手（２４）は２日・中日戦でプロ初登板初先発に挑む。

球団史上初のリーグ連覇に挑む阪神は、ここまで６９試合を戦い２位に付ける。０・５差で首位に立つのは宿敵、巨人。ここからは直接対決の１勝、１敗が大きく順位を左右する夏本番。藤川監督は高橋にチームの命運を託す。秘めるプランが左腕を前半戦で２度、巨人戦に回すＧ倒ローテだ。

２８日の広島戦に先発した試合後、藤川監督は「次は少し登板をあけられます」と説明。出場選手登録は抹消せず７日の巨人戦から才木、８日に高橋と、左右の柱に命運を託す。再び中９日で１８日の広島戦を挟み、中６日で２５日の巨人戦先発が可能。コンディションにも配慮したプランだ。

記憶に新しいのが５月２２日からの巨人３連戦だ。指揮官は「大いに燃えていく」とライバル心をむき出しに、高橋を中８日で間隔を空けてカード初戦に起用。七回途中４失点ながら勝利すると、村上、才木と３枚看板を投入し、敵地で３連勝を飾った。今回も東京ドームを舞台にした再戦。切り札を惜しみなく送る。

前回登板では無傷の１０勝に、両リーグ最速で到達した。開幕からの連勝記録として球団では２リーグ制以降初。１９４７年の御園生崇男以来の快挙だった。次戦で開幕１１連勝となれば先発のみの球団記録、１９３７年秋・御園生に肩を並べる。さらに白星を伸ばしていければ、前半戦最後の巨人戦で１３連勝を達成。堀内恒夫、菅野智之のセ・リーグ記録に到達する。

投げるたびに球界レジェンドの偉業を見据える連勝街道。６月も４戦４勝、防御率２・２５の成績でセ投手では、史上初の開幕から３カ月連続の月間ＭＶＰも視界に捉えた。それでも２８日の試合後、高橋は「自信になったり、やっぱりまだまだだなと思ったり…そういうのの連続。どんな時でもしっかりと向上心を持ってやっていきたいです」と飽くなき向上心を語った。

高橋は登板翌日のこの日、甲子園で投手指名練習に参加。軽めのキャッチボールやランニングで体をほぐした。梅雨や台風の影響で流動的な部分もあるが、ローテーションの中心にいるのは無双左腕。記録が続けばチームの悲願にも近づく。伝統の一戦を制すために用意したＧ倒ローテ。高橋がリーグ連覇の命運を握る。