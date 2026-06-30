日本代表はブラジル代表に1-2の逆転負け

サッカー日本代表は、現地時間6月29日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

試合直後、ブラジル代表FWマテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）が日本の選手たちに見せた振る舞いに、ブラジルメディア「ge」は「クーニャが日本に挑発行為」と取り上げている。

試合は前半29分にMF佐野海舟のゴールで日本が先制する展開となった。リードを許したブラジルだったが、後半に猛攻を仕掛けて2得点を奪い、逆転勝利を飾った。クーニャは後半からポジションを1列下げてプレーし、チームの勝利に貢献したが、現地メディアの関心は試合直後の行動に向けられていた。

激闘を終えた直後のクーニャの様子について「ヒューストンで行われた日本に対する2-1の逆転劇のあと、感情を爆発させた」と伝え、「日本人選手たちの方へ向かっていき、数字の5を示すように手のひらを広げて見せた」と説明。クーニャが「俺たちには5つある」と叫びながら、ブラジルが過去に獲得したW杯の優勝回数を誇示したと説明している。

日本は王国ブラジルを相手に先制し、最後まで粘り強い戦いを見せた。昨年10月の親善試合では、クーニャも出場していた試合で日本を相手に2-3と敗戦していた背景もあっただけに、勝利の喜びの反動とも言えるジェスチャーだった。（FOOTBALL ZONE編集部）