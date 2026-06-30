オリックス・佐藤一磨投手（２５）が２９日、「新婚初先発」へ闘志を燃やした。１月に一般女性との結婚を発表した１９０センチ左腕は、７月２日の日本ハム戦（エスコン）で今季初先発を予定。「（ファームでは）しっかり抑えられて、それを見ていただいた。頑張りがいはあるな…と。楽しみです」とジェリー、田嶋の後を受けての登板を心待ちにした。

プロ７年目の今季は、リリーフとして自身初の開幕１軍入り。４月２０日の登録抹消後は主に先発として調整を進め、ファーム・リーグでの直近３試合は計１１イニングを２失点（自責１）と結果を残した。オフシーズンは「球速アップ」をテーマに掲げ、左の軸足に体重を乗せてから投げ出す新フォームで開幕を迎えたが、ファーム調整中は従来のフォームに戻したうえで左足を同じように使うことを意識。勢い任せではなく、１試合１００球を投げるために必要なことだったと明かし「今までと、新しく取り組んだことのいいとこ取り。全体的に投球が丁寧になった」と手応えを口にする。

１９年ドラフト同期のエース・宮城や、山下が肘の手術によって不在の投手陣。コンディショニング優先の曽谷も登録を外れ、救援から配置転換されたペルドモにも故障が発生した。佐藤一がプロで手にした２勝は巨人・菅野、ソフトバンク・有原（ともに当時）との投げ合いに勝ったもの。大型左腕にかかる期待は大きいが「誰かがけがをして、僕がうまくなるわけではない。チーム状況がどうとかは、あまり思っていない」と、あくまでもベクトルは自分自身に向ける。

この日は大阪・舞洲で投手練習に参加。「チャンスをいただいたことに関しては、ファームも１軍も変わらない。『２軍みたいな感じで投げる』ということができたら」と、謙虚に快投をイメージした。「よくも悪くも、いただいた１年だと思っている。とにかく任された試合の一球一球をしっかり投げて、積み重ねいって、試合を完成できたら」。真っすぐな性格とチーム屈指の練習量で、育成からはい上がった成長株。内に秘めた大きなつぼみから、花を咲かせる時だ。（南部 俊太）