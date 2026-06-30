昨秋のドラフトでソフトバンクから１位指名され、７月１１、１２日（日本時間同１２、１３日）のＭＬＢドラフトでも指名候補に挙がるスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２１）が２９日、米国から一時帰国し、進路選択の現状の思いについて語った。大学残留も含めて「３つの選択肢があることに感謝」と７月１日からは福岡で、ソフトバンクと２日間のスケジュールで面談する予定も明かした。

羽田空港内での囲み会見には３８媒体、６８人の記者が集まり、注目度の高さを表していた。「現在の心境を誠心誠意、答えさせていただきたい」と長旅の疲れも見せず、真っすぐ前を向いた。所属大学の黒いポロシャツを着用し、約２０分、ハキハキと質問に応じた。

花巻東（岩手）では高校通算１４０本塁打を放ち、米国での２シーズンでも着実に成長。今季は５４試合に出場して、昨季より９本多い１６本塁打を放った。今月２３日（日本時間２４日）にはＭＬＢのドラフト候補が集まる「ドラフトコンバイン」に参加。全体で２位の飛距離となる約１４０メートル弾を披露し、打球速度約１８５・７キロは最速だった。

ＭＬＢの公式サイトで７〜１２巡目と予想されている同ドラフト。上位指名ならＮＰＢを経験せずにメジャーに挑戦する可能性が高く、下位指名ならソフトバンク入りが現実味を帯びてくる。運命の日まで約２週間。７月末のソフトバンクとの交渉期限も約１か月しかない。福岡での面談後は地元・岩手に戻り、「家族と話して、ある程度、方向性を立てていきたい」と、花巻東の監督で父・洋さん（５０）とも相談の時間を持つ。

「１か月以内には次の道が見えてくる。もちろんプレッシャーはあるんですけど、それ以上に楽しみはあります」と麟太郎。怪物スラッガーの決断に注目が集まる。（島尾 浩一郎）

〇…麟太郎が、３０日のソフトバンク・西武戦（東京Ｄ）を生観戦する可能性が出てきた。「現段階ではないですね。もしかすると、ということはあるかもしれないですが、まだそこに関しての話し合いはないです」と未定を強調したが、都内に滞在予定でタイミング的にはありえる。同日は「鷹祭 ＳＵＭＭＥＲ ＢＯＯＳＴ２０２６」として開催され、王貞治球団会長だけではなく、孫正義オーナーもスケジュールが合えば、球場に駆けつける可能性がある。

◆麟太郎の今後の日程（日本時間）

▽７月１、２日 福岡でソフトバンクと面談

▽同１２、１３日 ＭＬＢドラフト（フィラデルフィア）。初日は４巡目まで。５巡目以下は１３日。

▽同３１日 ソフトバンクとの交渉期限