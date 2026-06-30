◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1―2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。1―2で逆転負けしベスト32で敗退した結果を受けて、同い年の盟友・DF長友佑都（39＝FC東京）へ言葉を贈った。

日本は前半29分にMF佐野海舟（25＝マインツ）が鮮やかなミドルシュートを決めて1―0とリードして折り返したが、後半11分に失点して試合は振り出しに。延長戦突入も見えてきた後半アディショナルタイムに勝ち越し点を許し、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の壁を破れなかった。

長友は試合終了の笛が鳴ると、日本代表の選手らが涙を流す中で一人一人に声を掛けて回った。実況の小宮山晃義アナウンサーに“盟友”についてコメントを求められると、「佑都は本当に、いろいろと思うところがあったと思います。でもどんな場面においても一貫してブレずにチームのことをサポートし続けた姿勢はリーダーだと思いましたし、次の世代にバトンタッチしていっているなと、そういう役割を担っているという印象を受けました」と話した。

長友は1次リーグ第3戦となったスウェーデン戦では後半途中から出場し、アジア人初のW杯5大会連続出場を果たした。そして39歳287日での出場となり、自身のW杯日本人最年長出場記録を更新した。