堂安律は先発出場してヴィニシウスに対応するも後半21分に退く

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で惜敗した。

先発出場したMF堂安律は試合後、「目標『優勝』というのは変えてはいけないと思います」と大会を振り返った。

日本は前半からブロックを構成して守る時間が長くなるなか、堂安はDF冨安健洋とともにFWヴィニシウス・ジュニオールを中心に対応した。前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制して前半を折り返したものの、後半11分に同点に追いつかれる。堂安は後半21分に退いたが、チームは後半アディショナルタイムに痛恨の逆転ゴールを許し、初のベスト8進出は叶わなかった。

試合後、堂安は「非常に申し訳なく思います」と率直な思いを吐露した。「本当に僕たちは本気でワールドカップ優勝を狙っていましたし、皆さんのその熱量というのも同じくらい感じていたので」と、サポーターとともに本気で頂点を目指していたからこその悔しさを滲ませた。

それでも、日本サッカーが目指す高い壁への挑戦を諦めるつもりはない。「これから、まだまだ目標『優勝』というのは変えてはいけないと思いますし、僕たち選手は言い続けることによって、国民の皆さんがこうやって付いてきてくれると思うので」と言葉に力を込めた。

スタジアムや日本から声援を送ったファンへ「本当に素晴らしいサポートしてくれましたし、皆さんに感謝したいなと思います」と感謝を述べた堂安。「これからも選手たちは前を向いてやっていくと思いますし、日本サッカーが進歩できるように頑張っていきたいと思うので、これからも後押しをお願いしたいと思います」と、日本代表のさらなる前進へ向けてサポートを求めた。（FOOTBALL ZONE編集部）