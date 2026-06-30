ブラジル代表の猛攻に屈して敗退

熱戦の末、日本代表の夢が散った。

6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で惜敗した。前半に先制するも、後半、ブラジルの猛攻にさらされると、後半アディショナルタイムに決勝点を決められて逆転負けを喫した。

MF佐野海舟の前半の先制弾で優勝候補を相手に先手を取ったものの、後半11分にMFカゼミーロに同点ゴールを許すと、後半アディショナルタイムに途中出場のFWガブリエル・マルティネッリに決勝点を奪われ1-2で逆転負け。試合終了のホイッスルが鳴ると、選手たちはその場にうずくまり、なかなか立ち上がることができなかった。

左膝の負傷から復帰してベンチ入りを果たしたMF久保建英はピッチサイドで涙をこらえきれず、先制ゴールという大仕事を成し遂げた佐野も目を赤くしていた。グループステージから全5試合を戦い続けてきた選手たちの表情には、達成感と悔しさが入り混じり、言葉が出ない様子だった。

今大会、日本は初戦のオランダ戦（2-2）、チュニジア戦（4-0快勝）、スウェーデン戦（1-1）とグループステージを1勝2分で突破。迎えたブラジルとの大一番でも一歩も引かない戦いを見せただけに、アディショナルタイムの失点は余りにも痛く、余りにも無情だった。3大会連続でのベスト32敗退。初のベスト8進出、そしてW杯優勝を掲げて戦ったこの大会で、森保ジャパンはその夢を果たせなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）