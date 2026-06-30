ブラジルに1-2で惜敗

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で惜敗した。

森保監督が試合後に「ここで大会を去らないといけないことは本当に残念です」とブラジル戦を総括した。

日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制に成功したが、後半11分にMFカゼミーロのゴールで追いつかれると、後半アディショナルタイムにFWガブリエウ・マルティネッリに逆転ゴールを許して1-2で敗戦。森保監督は「本当に残念です」と言葉を絞り出した。

森保監督はスタジアムに訪れた日本のファン・サポーター、日本から声援を送ったファン・サポーターに感謝の思いを伝えた。そして、「勝利を届けられず残念でしたけど、本当にそこはキャプテンとして力がなくて、皆さんにすみませんということをお伝えしたいと思います」と自ら謝罪をした。

それでも、「選手たちは、チームは本当に全力を尽くして頑張ってくれたので、日本の誇りを感じていただき、選手たちを称えていただければと思います」と選手たちの戦いぶりを称えた。

最後に「日本サッカーは歴史が繋がって、間違いなくレベルが上がってきていると思います。ただ、まだ世界を超えていくには、努力しなければいけないところ、変えていかなければいけないところがあるということを、今大会でも学ぶことができたと思います。でも、世界一を目標にして、日本は絶対に目標をはっきりすればそこにたどり着けると思っております。これからも世界一を目指して、日本のために頑張りたいと思います」と次の4年間を見据えた。（FOOTBALL ZONE編集部）