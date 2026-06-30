「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。Ｗ杯の舞台で２度目のサッカー王国との対戦となったが、０６年ドイツ大会に続き敗戦。通算対戦成績は１５戦１勝１２敗２分け。今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、Ｗ杯鬼門の４戦目を突破できなかった。

試合後、森保監督は「ここで大会を去らなければならないのは本当に残念。全力を尽くした結果。今は悔しいがまたさらに力をつけるべくやっていく。サポーターに勝利を届けられず残念。監督として力がなくて、すいませんとお伝えしたい。選手は全力を尽くしてくれた。日本の誇りを感じていただき、選手たちをたたえてほしい。間違いなく間違いなくレベルは上がっている。まだ超えるには努力しないといけないところがある。世界一を目指して日本のために頑張りたい」と語った。

前半はブラジルが主導権を握った。ボール保持からジワジワと日本ゴールに迫るが、ＧＫ鈴木を中心をした守備で持ちこたえる。前半１２分にはＭＦ佐野が警告を貰う場面もあった。

しかし、前半１７分に相手陣内で伊東倒されてがＦＫを獲得。鎌田のＦＫは枠を捉えきれず、その後のＣＫのチャンスを結びつけられず、ゴールを奪うことはできなかった。

しかし、前半３０分、カウンターからＭＦ佐野が持ち込んで、そのままミドルシュート。先制に成功した。佐野は代表初ゴール。ブラジルサポーターで埋まった完全アウェーのスタジアムは騒然となり、そのまま前半は１−０で終えた。

後半もブラジルの猛攻が続く。後半８分に右サイドから崩されたが、冨安が顔面ブロックで防ぐ。しかし、直後の１０分に左サイドからのクロスをカゼミロに頭で押し込まれて、同点に追いつかれた。

その後の猛攻はＧＫ鈴木を中心とした守備で耐えたが、後半アディショナルタイムに痛恨の失点。マルチネリに決められた。