◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

日本は1―1で迎えた後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められた。無情にも試合終了を告げる笛が響くと、FW上田綺世、MF佐野海舟はピッチに座り込み、しばらく動くことはできなかった。

MF田中碧は倒れ込んで号泣。ベンチのMF久保建英の目にも涙が浮かんだ。メンターとしてチームに帯同しているMF南野拓実、サポートメンバーのDF吉田麻也も目元を拭っていた。

試合前までの対戦成績は日本の1勝2分け11敗で、2006年W杯ドイツ大会1次リーグでは1―4と大敗した。昨年10月の国際親善試合で3―2と逆転勝ちして歴史的初白星をマークしたが、公式戦での勝利はお預けとなった。