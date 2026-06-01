日本デビュー40周年スタニスラフ・ブーニンピアノ！ 日本アーティスト「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」

記事ポイント スタニスラフ・ブーニン全国5都市リサイタルツアー日本デビュー40周年ピアノ・リサイタル2026東京公演はサントリーホール、席種別料金発表 スタニスラフ・ブーニン全国5都市リサイタルツアー日本デビュー40周年ピアノ・リサイタル2026東京公演はサントリーホール、席種別料金発表

日本アーティストが、スタニスラフ・ブーニンによるピアノ・リサイタルツアーを2026年10月10日から11月29日にかけて全国5都市で開催します。

第11回ショパン国際ピアノコンクール覇者として世界にその名を刻んだブーニンが、日本デビュー40周年という節目の年に日本の聴衆の前でピアノを響かせます。

2025年の日本ツアーに続く「日本デビュー40周年スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル」です。

日本アーティスト「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」

開催期間：2026年10月10日〜11月29日開催都市：長野、静岡、埼玉、東京、大阪出演：スタニスラフ・ブーニン東京公演：2026年11月21日 サントリーホール東京公演開場：18：30東京公演開演：19：00東京公演チケット料金：S席16,000円、A席13,000円、B席10,000円、C席7,000円、D席5,000円東京公演発売日：2026年6月30日10：00〜東京公演：未就学児入場不可

「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」は、日本デビュー40周年を迎えるスタニスラフ・ブーニンのピアノ・リサイタルツアーです。

東京公演ではサントリーホールを会場に、スタニスラフ・ブーニンがピアノで出演します。

今回のプログラムは後日発表されます。

2026全国ツアー日程

長野公演：2026年10月10日 八ヶ岳高原音楽堂静岡公演：2026年10月18日 磐田市民文化会館「かたりあ」埼玉公演：2026年10月24日 川口リリア・フカガワみらいホール東京公演：2026年11月21日 サントリーホール大阪公演：2026年11月29日 ザ・シンフォニーホール

全国ツアーは、八ヶ岳高原音楽堂、磐田市民文化会館「かたりあ」、川口リリア・フカガワみらいホール、サントリーホール、ザ・シンフォニーホールで行われます。

長野、静岡、埼玉、東京、大阪の各都市で、ブーニンのピアノ・リサイタルに触れられる日程です。

日本デビュー40周年を迎えるブーニンの軌跡

スタニスラフ・ブーニンは、1985年の第11回ショパン国際ピアノコンクールで最高位を獲得しました。

日本では「ブーニン現象」と称される社会的ブームを巻き起こし、クラシック音楽の枠を超えた熱狂的な支持を集めました。

2013年には病気と事故による怪我のため、演奏活動を一旦停止しています。

2022年6月に八ヶ岳高原音楽堂での復帰公演を果たし、その模様はNHK-BSプレミアムで放送されました。

ブーニンの葛藤と復活を追ったドキュメンタリー映画『ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再生』は2026年2月20日に公開され、本作のBlu-rayは今秋発売予定です。

ピアニストとしてのプロフィール

スタニスラフ・ブーニンは1966年モスクワ生まれです。

リヒテルやギレリス等の巨匠を育てた名教育者G.ネイガウスを祖父とするピアニスト一家で育ちました。

1983年にロン=ティボー国際コンクールで17歳で優勝し、1985年には第11回ショパン国際ピアノ・コンクールで優勝しています。

EMIと専属契約を結び、10枚以上のCDを録音しました。

国内ではワルシャワ・フィル、プラハ放送響、ロンドン響、ベルリン響、N響、読響、他数多くのオーケストラと共演しています。

1988年のアルメニア大地震をはじめ、阪神淡路大震災、奥尻島地震などの直後に被災した子供たちの元を訪れ、チャリティコンサートの開催やピアノの寄付などの支援活動も行っています。

復帰後の全国ツアーと関連作品

復帰後は2023年から2025年にかけて毎年全国ツアーを敢行し、各地でソールドアウトを記録しています。

2026年1月にはNHK交響楽団メンバーとの「日本デビュー40周年記念コンサート」を東京・大阪で開催しました。

2025年10月からは八ヶ岳、熊本、所沢、松本、名古屋、大阪、東京の全国7ヵ所でのツアーも予定されています。

東洋経済新報社より「ブーニン」書籍が12月に発売されます。

映画『ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再生』は、25年12月のサントリーホール公演の完全収録と本人の内面に深く迫った音楽ドキュメンタリーです。

コンクールでの評価から復帰後の歩みまでを重ねてきたブーニンの演奏に、40年という時間の厚みが加わるリサイタルです。

全国各地のホールを巡る構成により、復帰後もツアーを重ねてきた現在のブーニンと向き合う機会になります。

映画や書籍など関連作品でたどられる沈黙と再生の物語も、今回のリサイタルをより立体的に受け止める背景になります。

日本アーティスト「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年10月10日から11月29日にかけて開催されます。

長野、静岡、埼玉、東京、大阪の全国5都市で行われるピアノ・リサイタルツアーです。

Q. 東京公演の会場と開演時間は？

A. 東京公演は2026年11月21日にサントリーホールで開催されます。

開場は18：30、開演は19：00です。

Q. 東京公演のチケット料金はいくらですか？

A. 東京公演のチケット料金は、S席16,000円、A席13,000円、B席10,000円、C席7,000円、D席5,000円です。

未就学児は入場不可です。

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