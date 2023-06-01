ラウンド32で日本と対戦

ブラジル代表は現地時間6月29日、決勝トーナメント1回戦で迎える日本代表戦のスタメンを発表した。

主力のFWラフィーニャ（バルセロナ）は負傷欠場したものの、FWヴィニシウス・ジュニール（レアル・マドリード）、GKアリソン・ベッカー（リバプール）、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）を筆頭に、現状のベストメンバーを選出。SNSでは「ブラジルのスタメン怖すぎる」「ワールドクラスだな本当に」といった声が寄せられている。

ブラジルはグループCを2勝1分の勝ち点7で首位突破を果たした。ハイチ戦の前半でラフィーニャが負傷し、そのまま戦線から離脱しているものの、代わりに出番を得たFWクーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）がハイチ戦で2ゴール、スコットランド戦で1ゴールを記録。ヴィニシウスもグループリーグ3試合で4得点をマークしている。

名将カルロ・アンチェロッティ監督が選んだ本気の先発メンバーに、SNSでは「普通にメンツエグすぎ」「ブラジルのスタメン怖すぎる」「ワールドクラスだな本当に」「日本もブラジルも現状の最高のメンバー揃えてて、楽しみ」といった声が寄せられていた。昨年10月に行われた親善試合では、日本を相手に2-3の逆転負けを喫しているブラジル。中4日もメンバー変更を行わず、緩みのないスタメンをピッチに送り出す。（FOOTBALL ZONE編集部）