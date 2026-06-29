観戦チケットや選手クリアファイルが当たる！ ハーバー研究所「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」

記事ポイント ショップハーバー北海道限定のファイターズ応援企画北海道日本ハム戦ペア観戦チケット抽選会石けんやファイターズ選手クリアファイル賞品 ショップハーバー北海道限定のファイターズ応援企画北海道日本ハム戦ペア観戦チケット抽選会石けんやファイターズ選手クリアファイル賞品

ハーバー研究所が、北海道地区4店舗のショップハーバーで「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」を開催しています。

賞品には、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催されるファイターズ戦のペア観戦チケットなどが用意されています。

ハーバー研究所「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」

開催期間：2026年6月22日(月)〜7月20日(月・祝)対象店舗：丸井今井札幌本店、大丸札幌店、さっぽろポールタウン店、新千歳空港店参加条件：1レシート税込5,000円以上購入参加回数：おひとり様1日につき1回限り終了条件：プレゼントはなくなり次第終了

北海道生まれのハーバーが、北海道日本ハムファイターズを応援するキャンペーンです。

北海道地区のショップハーバー4店舗に来店し、条件を満たすと抽選に参加できます。

ハーバーは北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーで、エスコンフィールドHOKKAIDO内の選手用シャワールーム等へスキンケアをはじめボディケア商品を提供しています。

北海道地区4店舗のショップハーバーで参加

丸井今井札幌本店：札幌市中央区南1条西2丁目11 大通館1F大丸札幌店：札幌市中央区北5条西4丁目7 1Fさっぽろポールタウン店：札幌市中央区南3条西4丁目 札幌地下街ポールタウン内新千歳空港店：新千歳空港国内線ターミナルビル 2F

対象店舗は、札幌市内と新千歳空港国内線ターミナルビルにあるショップハーバーです。

北海道地区ショップハーバー限定のため、店頭でハーバーの商品を購入した方が参加できます。

エスコンフィールドHOKKAIDOで観戦できる特賞

賞品：パーソル パ・リーグ公式戦ペア観戦チケット当選数：3組6名様試合日：(1)8/7(金) 18:00〜、(2)8/8(土) 15:00〜、(3)8/9(日) 14:00〜対戦：VS東北楽天ゴールデンイーグルス席種：ダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブ当選割当：1日1組2名様

特賞は、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催されるファイターズ戦のペア観戦チケットです。

チケットは返品、交換、換金、販売、譲渡ができません。

何らかの理由で試合の開催が中止になった場合は無効になります。

ローズの香りが広がる「ローズモイストプラセンタ石けん」

賞品：ローズモイストプラセンタ石けん当選数：100名様当選数の扱い：ショップハーバー4店舗の合計数

A賞には、ローズの香りが広がる「ローズモイストプラセンタ石けん」が用意されています。

ハーバーのキャンペーン賞品として、香りのある石けんが当たります。

北海道日本ハムファイターズ選手の「オリジナルクリアファイル」

賞品：北海道日本ハムファイターズ選手 オリジナルクリアファイル当選数：700名様当選数の扱い：ショップハーバー4店舗の合計数

B賞は、北海道日本ハムファイターズ選手の「オリジナルクリアファイル」です。

北海道日本ハムファイターズを応援する企画らしい、選手のクリアファイルが賞品に含まれています。

ハーバーと北海道日本ハムファイターズの取り組み

ハーバーは創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫いています。

ハーバーが守り続ける「5つの無添加」も、化粧品に反映されています。

北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーとして、選手の美と健康を応援するハーバーです。

日々のスキンケアを選ぶ買い物が、北海道の球団を応援する取り組みとつながる点が見どころです。

賞品は観戦、香りのある石けん、選手デザインのアイテムと分かれており、ハーバー商品を選ぶ目的に応援の楽しみも添わります。

ハーバー研究所「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」はどこで開催されていますか？

A. 北海道地区のショップハーバー4店舗で開催されています。

対象店舗は、丸井今井札幌本店、大丸札幌店、さっぽろポールタウン店、新千歳空港店です。

Q. 抽選会にはどのような条件で参加できますか？

A. 期間中、対象店舗に来店し、1レシート税込5,000円以上購入した方が参加できます。

抽選への参加は、おひとり様1日につき1回限りです。

Q. 特賞のペア観戦チケットはどの試合が対象ですか？

A. 8/7(金)、8/8(土)、8/9(日)にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されるVS東北楽天ゴールデンイーグルス戦が対象です。

席種はダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブです。

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