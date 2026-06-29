歴史的な勝利に期待がかかるサッカーのFIFAワールドカップ2026、運命のブラジル戦が30日未明に行われます。



連日、熊本の盛り上がりをお伝えしていますが、日本の勝利を願って中継です。



■溝江翔平アナウンサー

必勝祈願の意味も込めて、熊本･大津町の大津日吉神社に来ています。



みなさんの気持ちも高ぶっているかと思いますが、キックオフの時間は日付けが変わった午前2時。どうやって応援するのか、町の人に聞いてきました。

■熊本市内で…

親子「応援しようと思って、名前入りのユニフォームを作ってもらいました。この子を寝かしつける8時に一緒に寝て、私と主人は2時に起きて見ようかなと思っています。」

■男性「見たいんですけど、仕事もあるので、結果だけを見ようかなと思っています。」



■男性「寝ずに家族と見ます！勝つんで」



■溝江アナ

「勝つ」という言葉がありましたが、この「お守り」の力も借りて日本の勝利を願いましょう。



日本サッカー協会の「公認お守り」で、熊本県内ではこちらの大津日吉神社にしかありません。

大津日吉神社、禰宜の坂本尚文さんです。



Q.以前、お守りを紹介したが、反響が大きかったとのことですが？

坂本さん「前回放送の翌日から多くの方にご参拝をいただきまして、お守りも多くの方にお受けいただきました。」



前回ご紹介したあと、こちらの神社分は全て授け終わったそうです。それほどこのお守りを持って日本代表を応援しようと言う人が多かった。



Q.坂本さんは日本代表の谷口彰悟選手と同じ大津高校出身。ここまでの谷口選手のプレーは？

坂本さん「同じ大津高校出身者として、同じ学び舎で学んだ先輩が世界の大舞台で活躍されているのは非常に誇りに思うし、やはり後輩としては谷口選手のプレーばかりを目で追っていた気がいたします。」



■緒方太郎キャスター

Q.ブラジル戦、谷口選手のどんな活躍を期待しますか？

坂本さん「攻めにも守りにも重要なポジションだと思いますので、大津高校の出身者をはじめ熊本県民、みんな応援していると思いますので、しっかり頑張っていただきたいなと思います。」

■溝江アナ

県民の多くが谷口選手を応援することでしょう！さらにこんなところからも日本代表を後押しします！



■熊本城

こちらは熊本城です。まだ明るくて見えづらいのですが、この後の試合に合わせて、日本代表の「サムライブルー」の青色にライトアップされます。



ライトアップは日没から午後10時まで行われるそうです。



■坂本さん、溝江アナ

必勝祈願のあと…「頑張れ！ニッポン！」

■スタジオ

日本対ブラジルの試合は、およそ8時間後の午前2時にキックオフ。県内の熱狂の様子を、あす30日の「every.くまもと」でお伝えします。