記事ポイント ミニマックスは、小学生から英語を積み上げる教育の選択肢を示しています。国内外のボーディングスクール進学も視野に入る動きが広がる状況です。ミニマックスの在校生・卒業生は、この二年間で約15名が進学しています。 ミニマックスは、小学生から英語を積み上げる教育の選択肢を示しています。国内外のボーディングスクール進学も視野に入る動きが広がる状況です。ミニマックスの在校生・卒業生は、この二年間で約15名が進学しています。

ミニマックスインターナショナルスクールは、小学生から高い英語力を育み、国内外のボーディングスクール進学を目指す教育の選択肢を示す学校です。

首都圏で中学受験の低年齢化が進むなか、英検2級取得を武器に、スイス、イギリス、アメリカ、マレーシア、カナダ、日本国内の名門校へ進学する実例があります。

ミニマックス「小学生から英語を積み上げる新しい教育の選択肢」

発行者：ミニマックス発表日：2026年6月24日 09:30対象：ミニマックスインターナショナルスクール(東京・目黒)主題：小学生から英語を積み上げる新しい教育の選択肢進学実績：この二年間で約15名

ミニマックスインターナショナルスクールは、過熱する首都圏の中学受験市場で、従来の塾漬け・長時間学習一辺倒ではない教育の選択肢を示しています。

小学生から高い英語力を育み、国内外のボーディングスクール(全寮制学校)進学を目指す動きが、直近の実例や現場動向をもとに伝えられています。

英語を受験科目のひとつで終わらせず、将来の進路を広げるための力として育てる考え方が中心です。

中学受験の低年齢化と英語教育の課題

受験対策のスタート時期：従来の小学3年生の冬から小学1年生へ低年齢化負担：大手進学塾への通塾や長時間の家庭学習英語教育：ペーパーテストの受験科目のひとつとして消費されるケース

首都圏における中学受験は、受験対策のスタート時期が大幅に低年齢化しています。

大手進学塾への通塾や長時間の家庭学習が、子どもたちやご両親にとって精神的・肉体的な大きな負担となっているケースがあります。

英語教育の早期化が叫ばれる一方で、グローバル社会で生きる実践的な力として育まれない現状も示されています。

国内外のボーディングスクールという進路

進路：国内の英語活用型入試進路：国内外のボーディングスクール(全寮制学校)国内校：ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン、ラグビースクールジャパン、神石インターナショナルスクール

お受験一辺倒の画一的な教育環境に疑問を感じる家庭や、子どもの個性を国際的な視野で活かせる環境を求める家庭が、国内外のボーディングスクールを選択肢に入れています。

日本国内では、英国系・スイス系の名門インターナショナル・ボーディングスクールが相次いで開校し、新たな進路として定着しつつあります。

国内の英語活用型入試に加えて、全寮制学校への進学も進路の幅に入ります。

在校生・卒業生が進学している国内外の名門校

スイス：ル・ロゼ(Institut Le Rosey)、TASIS(The American School in Switzerland)、エグロン・カレッジ(Aiglon College)イギリス：ワイコム・アビー(Wycombe Abbey)、ラグビースクールジャパン(Rugby School 本校)、ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン(Harrow School 本校)アメリカ：イーグルブルック・スクール(Eaglebrook School / マサチューセッツ州)マレーシア：マレーシア・クアラルンプール国際学校(ISKL)、エプソム・カレッジ・イン・マレーシア(Epsom College in Malaysia)カナダ：アップルビー・カレッジ(Appleby College)日本国内：UWC ISAK Japan(インターナショナル・スクール・オブ・アジア軽井沢)、North London Collegiate School Kobe(ノース・ロンドン・カレッジエイト・スクール神戸)

ミニマックスで英語の土台を築いた子どもたちは、国内のスクールにとどまらず、世界各国の名門ボーディングスクールやインターナショナルスクールへ進学しています。

この二年間で約15名の在校生・卒業生が、スイス、イギリス、アメリカ、マレーシア、カナダ、日本国内の教育機関へ進学を果たしています。

国や学校の選択肢が並び、英語力を軸にした進路の広がりが伝わります。

小学生で英検2級を目指す英語教育

目標：小学生のうちに英検2級、あるいはそれ以上を取得国内中学受験：英語入試・英語1科目入試や英語加点制度を活用国内ボーディング：ISAK、NLCS神戸、ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン、ラグビースクールジャパンなど海外進学：スイス、イギリス、アメリカ、マレーシア、シンガポール、カナダなど

ミニマックスは、中学受験を一律に否定するのではなく、小学生のうちに英検2級またはそれ以上の英語力を先行して身につける進路設計を示しています。

英語入試・英語1科目入試や英語加点制度が急増する国内中学受験では、英語力が受験戦略の一部になります。

国内ボーディングや世界トップ校への進学・留学ルートも、ご家庭の進路のポートフォリオに入ります。

英語を受験科目で終わらせない考え方

ミニマックスは、英語を単なる受験科目として終わらせない方針を掲げています。

子どもたちが将来、世界を舞台に自分自身の生きたい道を自ら選択するための一生モノの武器として育てる考え方です。

子どもの個性や将来像に合わせ、ご両親とともに教育の選択肢を広げていく姿勢が示されています。

国内中学受験だけでなく、国内外のボーディングスクールも進路に入ることで、英語力を軸にした選択肢が広がります。

小学生から英語を積み上げる学びは、英語入試や海外進学を見据える家庭の判断材料になります。

ミニマックス「小学生から英語を積み上げる新しい教育の選択肢」の紹介でした。

よくある質問

Q. ミニマックスが示している教育の選択肢は何ですか？

A. 小学生から高い英語力を育み、国内外のボーディングスクール(全寮制学校)進学を目指す教育の選択肢です。

首都圏の中学受験市場の動きや直近の実例をもとに示されています。

Q. 在校生・卒業生の進学実績はありますか？

A. ミニマックスの在校生・卒業生は、この二年間で約15名が国内外の教育機関へ進学を果たしています。

進学先にはスイス、イギリス、アメリカ、マレーシア、カナダ、日本国内の学校が含まれます。

Q. 英検2級はどのような位置づけですか？

A. 小学生のうちに英検2級、あるいはそれ以上を取得する英語力を先行して身につけることで、国内中学受験や国内外のボーディングスクール進学など、進路の選択肢を広げる考え方です。

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